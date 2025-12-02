गन्ना राज्य मंत्री के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा, लगाए मुर्दाबाद के नारे, सीबीआई से भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग

किसानों ने मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि किसानों के समर्थन से सत्ता और पद हासिल करने के बाद मंत्री ने किसानों की अनदेखी करते हुए अपनी निजी संपत्ति में इजाफा किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गन्ना मूल्य रोककर निजी चीनी मिलें स्थापित की गईं, जबकि मंत्री की पूर्व आर्थिक स्थिति सभी को ज्ञात है। किसानों ने इन आरोपों की सीबीआई और आईबी से जांच कराने की मांग उठाई।