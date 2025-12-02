Patrika LogoSwitch to English

गन्ना राज्य मंत्री के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा, लगाए मुर्दाबाद के नारे, सीबीआई से भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग

गन्ना किसानों की समस्याओं और भुगतान में देरी के मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन (भानू गुट) के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के जिलाध्यक्ष भजनलाल क्रोधी के नेतृत्व में किसान गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे और ट्रैक्टर-ट्रॉली रैली रोककर विरोध जताया।

बरेली

Avanish Pandey

Dec 02, 2025

पीलीभीत। गन्ना किसानों की समस्याओं और भुगतान में देरी के मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन (भानू गुट) के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के जिलाध्यक्ष भजनलाल क्रोधी के नेतृत्व में किसान गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे और ट्रैक्टर-ट्रॉली रैली रोककर विरोध जताया। पहली बार किसी संगठन ने सीधे मंत्री के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया है।

किसानों ने मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि किसानों के समर्थन से सत्ता और पद हासिल करने के बाद मंत्री ने किसानों की अनदेखी करते हुए अपनी निजी संपत्ति में इजाफा किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गन्ना मूल्य रोककर निजी चीनी मिलें स्थापित की गईं, जबकि मंत्री की पूर्व आर्थिक स्थिति सभी को ज्ञात है। किसानों ने इन आरोपों की सीबीआई और आईबी से जांच कराने की मांग उठाई।

किसानों ने आगे आरोप लगाया कि प्रदेशभर की चीनी मिलों में हो रही करोड़ों की घटतौली और अनियमितताओं की जिम्मेदारी भी सीधे मंत्री पर आती है। उन्होंने कहा कि मंत्री किसानों की बुनियादी समस्याओंजैसे ललौरीखेड़ा की टूटी पुलिया की अनदेखी कर रहे हैं, जबकि निजी सुविधाओं के विस्तार में लगे हैं।

प्रदर्शन के बाद किसान कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को नौ सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखीं। इनमें बकाया गन्ना भुगतान ब्याज सहित तुरंत दिलाना, भविष्य में भुगतान 15 दिन के भीतर कराना, प्लांट पर तौल व्यवस्था लागू करना और सभी चीनी मिलों में मान्यता प्राप्त धर्मकांटे लगवाना शामिल है। भाकियू नेताओं ने चेतावनी दी है कि समयबद्ध कार्रवाई न होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

02 Dec 2025 10:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / गन्ना राज्य मंत्री के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा, लगाए मुर्दाबाद के नारे, सीबीआई से भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग

