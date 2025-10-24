उर्वरक कंट्रोल रूम: शिकायत का तत्काल समाधान, कालाबाजारियों पर होगा एक्शन, अब तक 32 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित

जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश भर में उर्वरक वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बरेली जिले में भी उर्वरक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां किसान उर्वरक से जुड़ी किसी भी समस्या की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर समस्या का तत्काल समाधान सुनिश्चित करेंगे। कंट्रोल रूम प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक क्रियाशील रहेगा। किसान मोबाइल नम्बर 8126423416 पर संपर्क कर सकते हैं।
जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कृषक हितैषी प्रयासों के परिणामस्वरूप जनपद में इस समय उर्वरकों की लक्ष्य से अधिक उपलब्धता है। सहकारी समितियों, निजी व अन्य बिक्री केंद्रों पर यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी और सिंगल सुपर फास्फेट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। रबी सीजन की प्रमुख फसलों में गेहूं, चना, मसूर, सरसों, तोरिया और आलू के लिए किसानों को संतुलित मात्रा में उर्वरक लेने की सलाह दी गई है।
जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर कृषि विभाग की टीमों ने अब तक 612 छापे, 123 उर्वरक नमूने, 28 नोटिस, 32 लाइसेंस निलंबन, 22 लाइसेंस निरस्तीकरण, 14 बिक्री प्रतिबंध, और दो एफआईआर दर्ज कराकर उर्वरक कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की है। किसी भी स्तर पर कालाबाजारी या ओवररेटिंग पाए जाने पर दोषी विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कृषक भाइयों से अपील की गई है कि वे किसी भी भ्रामक सूचना से भ्रमित न हों, अनावश्यक भंडारण न करें, और केवल अनुशंसित मात्रा में ही उर्वरक का प्रयोग करें।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग