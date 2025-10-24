उर्वरक कंट्रोल रूम: शिकायत का तत्काल समाधान, कालाबाजारियों पर होगा एक्शन, अब तक 32 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित

बरेली। किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश भर में उर्वरक वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बरेली जिले में भी उर्वरक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां किसान उर्वरक से जुड़ी किसी भी समस्या की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर समस्या का तत्काल समाधान सुनिश्चित करेंगे। कंट्रोल रूम प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक क्रियाशील रहेगा। किसान मोबाइल नम्बर 8126423416 पर संपर्क कर सकते हैं।