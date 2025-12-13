जीआरएम में पुष्पों का महोत्सव: डीआईजी ने किया दो दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन, बोले- बच्चों में प्रकृति के प्रति बढ़ेगा लगाव

बरेली। गुलाब राय मांटेसरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नैनीताल रोड ब्रांच में शनिवार को आयोजित दो दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का शुभारम्भ डीआईजी, बरेली रेंज अजय कुमार साहनी ने भव्य अंदाज़ में किया। उन्होंने फीता काटकर और रंग-बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इसके बाद फूलों की आकर्षक श्रृंखला का गहन अवलोकन किया।
प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर परिसर खुशबू, रंग और हरियाली से सराबोर नजर आया। विविध प्रजातियों के फूलों से सजी प्रदर्शनी ने आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
इस अवसर पर डीआईजी अजय कुमार साहनी ने जीआरएम प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की पुष्प प्रदर्शनी बच्चों में फूलों और पौधों के प्रति प्रेम को बढ़ावा देती है। ऐसे आयोजनों से बच्चे अपने घरों में भी विभिन्न प्रकार के पौधे लगाते हैं और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होते हैं। उन्होंने कहा दिनभर की प्रशासनिक कार्यशैली में कागजों के बीच रहने के बाद फूलों की इस दुनिया में आना आंखों और मन दोनों को सुकून देता है।
डीआईजी ने कहा कि प्रदर्शनी में मौजूद फूलों की विविधता अद्भुत है। जितनी प्रशंसा इन फूलों की हो रही है, उतनी ही प्रशंसा उन लोगों की भी बनती है, जिन्होंने पौधों की देखभाल और विशेष रख-रखाव किया है। उन्होंने कहा कि पौधों की सुंदरता में उनके संरक्षण और मेहनत का बड़ा योगदान होता है।
कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधक राजेश जौली, प्रधानाचार्य रणवीर सिंह रावत, त्रिजिट अग्रवाल सहित विद्यालय के समस्त शिक्षक व शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। प्रदर्शनी के दूसरे दिन उत्तराखंड सरकार में संसदीय कार्य एवं वन मंत्री सुबोध उनियाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि पर्यावरण एवं वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना विशिष्ट अतिथि होंगे।
