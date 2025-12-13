जीआरएम में पुष्पों का महोत्सव: डीआईजी ने किया दो दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन, बोले- बच्चों में प्रकृति के प्रति बढ़ेगा लगाव

इस अवसर पर डीआईजी अजय कुमार साहनी ने जीआरएम प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की पुष्प प्रदर्शनी बच्चों में फूलों और पौधों के प्रति प्रेम को बढ़ावा देती है। ऐसे आयोजनों से बच्चे अपने घरों में भी विभिन्न प्रकार के पौधे लगाते हैं और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होते हैं। उन्होंने कहा दिनभर की प्रशासनिक कार्यशैली में कागजों के बीच रहने के बाद फूलों की इस दुनिया में आना आंखों और मन दोनों को सुकून देता है।