बीडीए की मेगा टाउनशिप के लिए जमीन खरीद शुरू, पहले ही दिन किसानों को मिला करोड़ों का मुआवजा

नयी टाउनशिप के लिए जिन गांवों की जमीन ली जानी है, उनमें अडुपूरा जागीर, आसपुर खूबचंद, अहिलादपुर, कुम्हरा, कलापुर, बरकापुर, मोहरनियां, हरहरपुर और नवदिया कुर्मियान शामिल हैं। कुल 267.1925 हैक्टेयर भूमि खरीदने का लक्ष्य है। यह टाउनशिप दिल्ली–लखनऊ बाईपास और बरेली–पीलीभीत हाईवे के बीच बसाई जाएगी। ग्रेटर बरेली और रामगंगा नगर के बाद इसे बीडीए की सबसे बड़ी परियोजना माना जा रहा है। प्राधिकरण का दावा है कि यह टाउनशिप शहर के रियल एस्टेट बाजार में नया बूम लाएगी।