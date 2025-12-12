12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बरेली

बीडीए की मेगा टाउनशिप के लिए जमीन खरीद शुरू, पहले ही दिन किसानों को मिला करोड़ों का मुआवजा

शहर के रियल एस्टेट नक्शे को बदलने वाली नयी टाउनशिप योजना आखिरकार जमीन पर उतरने लगी है। बीडीए ने शुक्रवार से किसानों को मुआवज़ा देकर औपचारिक रूप से भूमि क्रय प्रक्रिया शुरू कर दी। खास बात यह है कि प्राधिकरण सर्किल दर के चार गुना भुगतान पर जमीन खरीद रहा है, जिससे किसानों में खासा उत्साह देखा गया।

बरेली

Avanish Pandey

Dec 12, 2025

बरेली। शहर के रियल एस्टेट नक्शे को बदलने वाली नयी टाउनशिप योजना आखिरकार जमीन पर उतरने लगी है। बीडीए ने शुक्रवार से किसानों को मुआवज़ा देकर औपचारिक रूप से भूमि क्रय प्रक्रिया शुरू कर दी। खास बात यह है कि प्राधिकरण सर्किल दर के चार गुना भुगतान पर जमीन खरीद रहा है, जिससे किसानों में खासा उत्साह देखा गया।

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन ने बताया कि पहले दिन ग्राम नवदिया कुर्मियान की किसान सुधा रानी शर्मा को 0.2040 हैक्टेयर जमीन के बदले 1.09 करोड़ का चेक सौंपा, जबकि ग्राम कुम्हरा के किसान सूरजपाल को 0.2680 हैक्टेयर के बदले 1.22 करोड़ दिए गए। भुगतान के साथ ही प्राधिकरण ने टाउनशिप के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है।

इतनी भूमि खरीदने का लक्ष्य

नयी टाउनशिप के लिए जिन गांवों की जमीन ली जानी है, उनमें अडुपूरा जागीर, आसपुर खूबचंद, अहिलादपुर, कुम्हरा, कलापुर, बरकापुर, मोहरनियां, हरहरपुर और नवदिया कुर्मियान शामिल हैं। कुल 267.1925 हैक्टेयर भूमि खरीदने का लक्ष्य है। यह टाउनशिप दिल्ली–लखनऊ बाईपास और बरेली–पीलीभीत हाईवे के बीच बसाई जाएगी। ग्रेटर बरेली और रामगंगा नगर के बाद इसे बीडीए की सबसे बड़ी परियोजना माना जा रहा है। प्राधिकरण का दावा है कि यह टाउनशिप शहर के रियल एस्टेट बाजार में नया बूम लाएगी।

योजना में क्या होगा अलग

-45 मीटर और 30 मीटर की दो चौड़ी जोनल रोड।
-सभी बिजली लाइनें होंगी भूमिगत।
-132 केवीए पावर स्टेशन का निर्माण।
-18 मीटर तक चौड़ी आंतरिक सड़कें।
-एम्यूज़मेंट पार्क, कम्युनिटी सेंटर सहित आधुनिक सुविधाएँ।

टाउनशिप में आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट के अलावा होटल, अस्पताल, स्कूल–कॉलेज, साइबर सिटी और मल्टीप्लेक्स तक विकसित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, बड़े सेंट्रल पार्क से लेकर कई नेबरहुड पार्क तक तैयार होंगे ताकि पूरा इलाका हरियाली से भर सके।

बीडीए का बड़ा दावा

बीडीए का दावा है कि यह योजना बरेली में आवास और कारोबार के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बनेगी। साथ ही, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। आसपास के गांवों में भी विकास कार्य किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्र इस बदलते परिदृश्य का हिस्सा बन सकें।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बीडीए की मेगा टाउनशिप के लिए जमीन खरीद शुरू, पहले ही दिन किसानों को मिला करोड़ों का मुआवजा

