घूस की भूख ने पकड़वा दिया अफसर… 10 हजार लेते ही रंगे हाथ गिरफ्तार, मुआवजे की फाइल पास करने के नाम पर मांगे थे रुपये

मामला मीरगंज क्षेत्र का है। फैंडस अपार्टमेंट निवासी दिलीप अग्रवाल ने एंटी करप्शन से शिकायत की थी कि उसकी पुत्री के नाम दर्ज कृषि भूमि के मुआवजे की फाइल आगे बढ़ाने के लिए विभाग का कर्मचारी खुलेआम रिश्वत मांग रहा है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ट्रैप टीम ने तुरंत कार्रवाई की तैयारी की। तय योजना के मुताबिक शुक्रवार दोपहर 1:37 बजे, मीरगंज के एसबीआई एटीएम के सामने आरोपी जैसे ही रुपये ले रहा था, टीम ने उसे पकड़ लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से मौके पर मौजूद लोग हैरान रह गए।