वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई मौलाना तौकीर की पेशी, अगली सुनवाई 22 दिसंबर को, चार मुकदमों में मिल चुकी है जमानत

पुलिस ने तौकीर रजा पर 2010 के दंगों जैसी साजिश रचने का आरोप लगाया है। बरेली पुलिस ने अब तक 10 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, भीड़ को उकसाने, पुलिस पर हमला, पेट्रोल बम फेंकना, लूटपाट और दंगा भड़काने जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि तौकीर रजा का उद्देश्य शहर को आग के हवाले करना और कानून-व्यवस्था को चुनौती देना था। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ऐसे गिरोहों के खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई जारी रहेगी।