मंडप सजा, फेरे तय… तभी दूल्हे ने रख दी ऐसी शर्त कि आधी रात को हवालात पहुंच गई बारात

बरेली। शादी की रस्में चल रही थीं, मंडप सजा था और फेरे होने ही वाले थे, तभी दहेज की मांग ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। ब्रेजा कार और 20 लाख रुपये की जिद पर अड़े दूल्हा और उसके परिजन नहीं माने। हंगामा बढ़ा तो पुलिस पहुंची और दूल्हा, उसके पिता व जीजा को हिरासत में ले लिया गया। देर रात यह सनसनीखेज घटना कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार स्थित युगवीणा मैरिज लॉन में हुई।
कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार निवासी मुरली मनोहर की बेटी ज्योति की शादी नई बस्ती, थाना प्रेमनगर निवासी ऋषभ पुत्र राम अवतार से तय हुई थी। लड़के के पिता कारोबारी हैं और धान की मशीनों की सप्लाई का काम करते हैं। करीब आठ माह पहले रिश्ता तय हुआ था। मई में सगाई शहर के एक बड़े होटल में हुई, जिस पर लड़की पक्ष ने करीब तीन लाख रुपये खर्च किए। सगाई में दूल्हे को सोने की अंगूठी, चेन और पांच लाख रुपये नकद दिए गए थे।
गुरुवार को लग्न के दौरान लड़की पक्ष ने एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के साथ बतौर शगुन एक लाख बीस हजार रुपये नकद दिए। शुक्रवार देर रात नई बस्ती से बारात युगवीणा पहुंची, जहां लड़की पक्ष ने पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया।
आरोप है कि फेरों से ठीक पहले दूल्हा पक्ष ने 20 लाख रुपये नकद और एक ब्रेजा कार की मांग रख दी। समझाने की कोशिश नाकाम रही। आधी रात कार उपलब्ध न होने की बात कहने पर दूल्हा पक्ष ने कार की कीमत के बराबर नकद देने की शर्त रख दी। इसके बाद मैरिज लॉन में हंगामा मच गया। स्थिति बिगड़ती देख दूल्हा पक्ष बारात वापस ले जाने लगा। सूचना पर कैंट पुलिस मौके पर पहुंची और दूल्हा ऋषभ, उसके पिता राम अवतार और जीजा को हिरासत में ले लिया।
लड़की पक्ष का आरोप है कि शादी तय कराने वाले सिकलापुर निवासी इंद्रपाल ने भी लगातार गुमराह किया। शादी की तैयारियों और रस्मों में करीब 15 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा बारात में दूल्हे और उसके परिजनों को सोने की चेन, अंगूठियां और नकदी दी गई। कैंट पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर दहेज प्रताड़ना समेत अन्य धाराओं में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग