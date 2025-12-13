मंडप सजा, फेरे तय… तभी दूल्हे ने रख दी ऐसी शर्त कि आधी रात को हवालात पहुंच गई बारात

आरोप है कि फेरों से ठीक पहले दूल्हा पक्ष ने 20 लाख रुपये नकद और एक ब्रेजा कार की मांग रख दी। समझाने की कोशिश नाकाम रही। आधी रात कार उपलब्ध न होने की बात कहने पर दूल्हा पक्ष ने कार की कीमत के बराबर नकद देने की शर्त रख दी। इसके बाद मैरिज लॉन में हंगामा मच गया। स्थिति बिगड़ती देख दूल्हा पक्ष बारात वापस ले जाने लगा। सूचना पर कैंट पुलिस मौके पर पहुंची और दूल्हा ऋषभ, उसके पिता राम अवतार और जीजा को हिरासत में ले लिया।