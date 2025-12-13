अल्ट्रासाउंड में एक, डिलीवरी में दो… और कहीं जुड़वां ‘गायब’ महिला अस्पताल में मशीन फेल या हो रहा बड़ा खेल

विशेषज्ञ भ्रूण की पोजीशन, गैस, एम्नियोटिक फ्लूड, मशीन सेटिंग, अनुभव की कमी और मूवमेंट जैसी वजहों से 10 प्रतिशत तक त्रुटि की बात मानते हैं। मगर लगातार दो मामलों में इतनी बड़ी चूक ने इस दलील को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है। डॉक्टरों ने संबंधित अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच के लिए सीएमओ को पत्र भेजने की बात कही है। वहीं, शहर में नवजातों की खरीद-फरोख्त जैसी आशंकाएं भी जोर पकड़ने लगी हैं, जिन्हें लेकर स्वास्थ्य विभाग पर पारदर्शी और सख्त कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है।