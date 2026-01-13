बरेली में पूर्व पार्षद और उसके बेटे पर एफआईआर, कैंटोनमेंट बोर्ड के नाम पर 6.50 लाख की ठगी, फर्जी नियुक्ति पत्र से खुली पोल

रुपये लेने के बाद आरोपी ने कैंटोनमेंट बोर्ड का नियुक्ति पत्र देकर ज्वाइन करने को कहा। जब पीड़ित नियुक्ति पत्र लेकर कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यालय पहुंचा तो अधिकारियों ने बताया कि पत्र पूरी तरह फर्जी है, जिस पर नकली हस्ताक्षर और जाली मुहर लगी हुई है। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद पीड़ित ने आरोपी से रुपये वापस करने या नौकरी दिलाने की मांग की, लेकिन आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा और कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। पीड़ित के मुताबिक मिशन कंपाउंड स्थित चर्च के बाहर आरोपी एडमिन हरमन से मुलाकात हुई। रुपये मांगने और पुलिस में शिकायत की बात कहने पर आरोपी भड़क गया। आरोप है कि उसने तमंचा निकालकर जान से मारने की धमकी दी और कहा कि जहां शिकायत करनी है कर लो, पैसे नहीं मिलेंगे।