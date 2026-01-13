युवक पर चाकुओं से हमला करने वाले तौफीक प्रधान के बेटे समेत चार पर एफआईआर, तलाश में जुटी पुलिस

आरोप है कि युवकों ने मो. कासिम को बाइक से नीचे गिराकर लाठी-डंडों से जमकर पीटा। इसी दौरान हिस्ट्रीशीटर तौफीक प्रधान के बेटे आफताब ने अवैध चाकू निकालकर कासिम के बाएं हाथ पर जानलेवा वार कर दिया। चाकू लगते ही युवक खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने साहस दिखाते हुए घायल युवक को हमलावरों से बचाया और तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के मुताबिक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है।