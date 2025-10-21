सनमाइका फैक्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भड़की आग, लाखों का सामान खाक, पांच घंटे तक जूझती रहीं दमकल टीमें

बरेली। दीपावली की रात खुशियों के बीच आफत बनकर आई आग ने दो जगहों पर तबाही मचा दी। फरीदपुर की एक सनमाइका फैक्ट्री और बहेड़ी की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लगने से लाखों का माल राख हो गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि दोनों जगह कोई जनहानि नहीं हुई।
बहेड़ी के मोहल्ला लोधीपुर में अंबिका भारद्वाज की ‘भारद्वाज इलेक्ट्रॉनिक’ नाम से दुकान है। दीपावली की शाम अचानक दुकान से धुआं और लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। अंदर रखे एलईडी टीवी, पंखे, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर समेत लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आसपास के लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है।
वहीं, फरीदपुर में सोमवार देर रात सनमाइका फैक्ट्री से अचानक आग की लपटें उठीं। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को घेर लिया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब चार घंटे की मेहनत के बाद आग बुझ सकी। फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। लोगों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।
दीपावली की रात जब शहर रोशनी में नहा रहा था, तब फरीदपुर और बहेड़ी में धुएं के गुबार उठ रहे थे। खुशियों के बीच आग ने अफरातफरी मचा दी। पुलिस और दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला, मगर दोनों घटनाएं इस बात की याद दिला गईं कि जरा सी लापरवाही कैसे त्योहार की रौनक को राख में बदल सकती है।
