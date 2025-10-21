सनमाइका फैक्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भड़की आग, लाखों का सामान खाक, पांच घंटे तक जूझती रहीं दमकल टीमें

बहेड़ी के मोहल्ला लोधीपुर में अंबिका भारद्वाज की ‘भारद्वाज इलेक्ट्रॉनिक’ नाम से दुकान है। दीपावली की शाम अचानक दुकान से धुआं और लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। अंदर रखे एलईडी टीवी, पंखे, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर समेत लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आसपास के लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है।