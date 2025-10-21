Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

सनमाइका फैक्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भड़की आग, लाखों का सामान खाक, पांच घंटे तक जूझती रहीं दमकल टीमें

दीपावली की रात खुशियों के बीच आफत बनकर आई आग ने दो जगहों पर तबाही मचा दी। फरीदपुर की एक सनमाइका फैक्ट्री और बहेड़ी की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लगने से लाखों का माल राख हो गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि दोनों जगह कोई जनहानि नहीं हुई।

2 min read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 21, 2025

बरेली। दीपावली की रात खुशियों के बीच आफत बनकर आई आग ने दो जगहों पर तबाही मचा दी। फरीदपुर की एक सनमाइका फैक्ट्री और बहेड़ी की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लगने से लाखों का माल राख हो गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि दोनों जगह कोई जनहानि नहीं हुई।

बहेड़ी में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में मचा हड़कंप

बहेड़ी के मोहल्ला लोधीपुर में अंबिका भारद्वाज की ‘भारद्वाज इलेक्ट्रॉनिक’ नाम से दुकान है। दीपावली की शाम अचानक दुकान से धुआं और लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। अंदर रखे एलईडी टीवी, पंखे, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर समेत लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आसपास के लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है।

फरीदपुर में सनमाइका फैक्ट्री में लगी भीषण आग

वहीं, फरीदपुर में सोमवार देर रात सनमाइका फैक्ट्री से अचानक आग की लपटें उठीं। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को घेर लिया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब चार घंटे की मेहनत के बाद आग बुझ सकी। फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। लोगों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।

रोशनी की रात में तबाही का मंजर

दीपावली की रात जब शहर रोशनी में नहा रहा था, तब फरीदपुर और बहेड़ी में धुएं के गुबार उठ रहे थे। खुशियों के बीच आग ने अफरातफरी मचा दी। पुलिस और दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला, मगर दोनों घटनाएं इस बात की याद दिला गईं कि जरा सी लापरवाही कैसे त्योहार की रौनक को राख में बदल सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Oct 2025 05:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / सनमाइका फैक्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भड़की आग, लाखों का सामान खाक, पांच घंटे तक जूझती रहीं दमकल टीमें

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

खंडेलवाल ऑटोमोबाइल एजेंसी में चोरी, चार लाख नकदी और चांदी के सिक्के किए पार, सीसीटीवी भी तोड़ ले गए चोर

बरेली

दीयों की रौशनी में उठे धुएं के गुबार… बरेली में चार मकान, दो दुकान, गोदाम और मेडिकल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की फुर्ती से टला बड़ा हादसा

बरेली

चार करोड़ की मार्फिन के साथ आरोपी गिरफ्तार, पैसों के लिए ट्रक ड्राइवर बन गया गाड़ी मालिक, फिर तस्कर, जाने क्या है पूरा मामला

बरेली

घर से गेहूं पिसवाने निकले युवक का शव नाले में मिला, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस थाना घेरा

बरेली

खेत में खून से लथपथ मिला किसान का शव, सिर पर वार कर की गई हत्या, दिवाली की रात से था लापता

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.