गांधी उद्यान के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग, धमाके से मचा हड़कंप, सैकड़ों घरों की बिजली गुल, नहीं पहुंची टीम

बरेली। गांधी उद्यान के पास रविवार दोपहर अचानक ट्रांसफार्मर में जोरदार धमाका और आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। धमाका इतना तेज था कि आसपास मौजूद लोग और राहगीर सहम गए और भागकर अपनी जान बचाई। ट्रांसफार्मर में आग लगने से सैकड़ों घरों की बिजली गुल हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी।
करीब दोपहर 12:15 बजे डूडा कार्यालय के पास खंभे पर लगा छोटा ट्रांसफार्मर अचानक फट गया। धमाके के साथ ही उसमें से उबलता तेल सड़क पर बिखर गया। सड़क पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी और वहां से गुजर रहे लोग तुरंत किनारे हो गए। धमाके में ट्रांसफार्मर से जुड़ी केबिल भी जलकर राख हो गई।
हैरानी की बात यह रही कि हादसे वाली जगह से महज कुछ कदम दूर ही अधिशासी अभियंता का दफ्तर है, लेकिन वहां से कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। ऐसे में मोहल्ले के लोगों ने खुद पानी डालकर जैसे-तैसे आग पर काबू पाया, वरना हादसा और बड़ा हो सकता था।
स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग की इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर समय रहते टीम पहुंच जाती, तो नुकसान और भी कम किया जा सकता था।