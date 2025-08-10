गांधी उद्यान के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग, धमाके से मचा हड़कंप, सैकड़ों घरों की बिजली गुल, नहीं पहुंची टीम

करीब दोपहर 12:15 बजे डूडा कार्यालय के पास खंभे पर लगा छोटा ट्रांसफार्मर अचानक फट गया। धमाके के साथ ही उसमें से उबलता तेल सड़क पर बिखर गया। सड़क पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी और वहां से गुजर रहे लोग तुरंत किनारे हो गए। धमाके में ट्रांसफार्मर से जुड़ी केबिल भी जलकर राख हो गई।