2005 के बाद पहली बड़ी भर्ती, 37 मुख्य सेविकाओं को मिला नया जिम्मा, सांसद और जिलाधिकारी ने बांटे नियुक्ति पत्र

सांसद ने कहा कि बच्चों के भविष्य निर्माण और समाज की प्रगति में सेविकाओं की बड़ी भूमिका होगी। वहीं, जिलाधिकारी ने कहा कि 2005 के बाद पहली बार इतनी बड़ी भर्ती हुई है। अब हर 25 आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक मुख्य सेविका जिम्मेदारी संभालेगी। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षित और संस्कारित करने के साथ लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी सेविकाओं का योगदान अहम होगा।