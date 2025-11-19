कोहरे में पटरी पर ब्रेक: एक दिसंबर से 16 मेमू-पैसेंजर ट्रेनें तीन माह तक रहेंगी बंद, यात्रियों की बढ़ेगी दिक्कत

बरेली। कोहरे के मौसम में ट्रेनों का संचालन सुरक्षित रखने के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल ने मंगलवार को सूचना जारी कर बताया कि एक दिसंबर से 28 फरवरी तक 16 मेमू और पैसेंजर ट्रेनों का संचालन पूरी तरह रोक दिया जाएगा। इससे पहले बरेली होकर गुजरने वाली 28 नियमित गाड़ियां भी इसी अवधि के लिए निरस्त की जा चुकी हैं। ऐसे में रोजाना आवागमन करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ना तय है।
सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि कोहरे की अधिकता को देखते हुए 64175-76 रोजा-बरेली, 64177-78 बरेली-मुरादाबाद, 54075-76 बरेली-दिल्ली, 64553-54 मुरादाबाद-गाजियाबाद, 54331-32 बालामऊ-लखनऊ, 54330 लखनऊ-शाहजहांपुर और 54327 शाहजहांपुर-लखनऊ समेत कुल 16 मेमू व पैसेंजर ट्रेनों को तीन माह के लिए निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यात्रियों को अधिक परेशानी न हो, इसके लिए नियमित ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे।
जम्मू मंडल के जम्मूतवी–पठानकोट रेलखंड पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते दो दिन का ब्लॉक लिया जाएगा। इसका असर बरेली होकर गुजरने वाली जम्मू रूट की ट्रेनों पर पड़ेगा। सीनियर डीसीएम ने बताया कि 12355-56 पटना–जम्मूतवी अर्चना एक्सप्रेस को 18 व 19 नवंबर को जम्मूतवी के बजाय पठानकोट तक ही संचालित किया जाएगा। पठानकोट से जम्मूतवी के बीच यह ट्रेन निरस्त रहेगी। इसके अलावा, 19 नवंबर को 14610 श्री माता वैष्णोदेवी कटड़ा–योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस को कटड़ा स्टेशन से 60 मिनट देरी से चलाया जाएगा। रास्ते के कई स्टेशनों पर इसे 30 मिनट तक नियंत्रित भी किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग