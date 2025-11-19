कोहरे में पटरी पर ब्रेक: एक दिसंबर से 16 मेमू-पैसेंजर ट्रेनें तीन माह तक रहेंगी बंद, यात्रियों की बढ़ेगी दिक्कत

जम्मू मंडल के जम्मूतवी–पठानकोट रेलखंड पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते दो दिन का ब्लॉक लिया जाएगा। इसका असर बरेली होकर गुजरने वाली जम्मू रूट की ट्रेनों पर पड़ेगा। सीनियर डीसीएम ने बताया कि 12355-56 पटना–जम्मूतवी अर्चना एक्सप्रेस को 18 व 19 नवंबर को जम्मूतवी के बजाय पठानकोट तक ही संचालित किया जाएगा। पठानकोट से जम्मूतवी के बीच यह ट्रेन निरस्त रहेगी। इसके अलावा, 19 नवंबर को 14610 श्री माता वैष्णोदेवी कटड़ा–योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस को कटड़ा स्टेशन से 60 मिनट देरी से चलाया जाएगा। रास्ते के कई स्टेशनों पर इसे 30 मिनट तक नियंत्रित भी किया जाएगा।