दिल्ली–लखनऊ हाईवे पर कोहरे का कहर, बस-ट्रक समेत 20 वाहन आपस में टकराए, 24 घायल

बरेली डिपो की रोडवेज बस में सवार बलराम अपनी पत्नी यशोधरा और बच्चों लव (6) व माही (10) के साथ कटरा से दिल्ली जा रहे थे। हादसे में माही घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। इसके अलावा कई अन्य यात्रियों को भी चोटें आईं। दुर्घटना के बाद दिल्ली–लखनऊ हाईवे पर दोनों ओर जाम लग गया। सूचना मिलते ही फरीदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन मंगवाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद यातायात सुचारू हो सका। फरीदपुर इंस्पेक्टर राधेश्याम के अनुसार, मामूली चोटिल लोग अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए, जबकि गंभीर घायलों का इलाज जारी है।