नकली दस्तावेज़ों पर रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाला विदेशी छात्र गया जेल, सहयोगी की तलाश में जुटी टीमें

युसूफ की वीज़ा अवधि 22 दिसंबर 2025 तक वैध है, बावजूद इसके उसने फर्जी तरीके से दस्तावेज़ बनवाकर वीज़ा बढ़ाने का आवेदन किया। गोपनीय जांच में उसके दस्तावेज़ संदिग्ध पाए गए जिसके बाद मामला दर्ज हुआ। एसपी सिटी मनुष पारीक ने बताया कि छात्र अयूब की गिरफ्तारी के लिए टीम पंजाब भेजी जा रही है। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले अन्य विदेशी छात्रों से भी पूछताछ की गई है। पूरे प्रकरण की पुलिस गहराई से जांच कर रही है।