लाइसेंस फेल, मशीनें फुल स्पीड, पांचजन्य प्लाईवुड फैक्ट्री को वन विभाग ने किया सील, FIR दर्ज

बरेली। नियमों को ठेंगा दिखाकर फैक्ट्री संचालन करने वालों पर वन विभाग ने सख्त शिकंजा कस दिया है। फरीदपुर के द्वारकेश चीनी मिल के समीप स्थित पांचजन्य प्लाईवुड एंड बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड में बुधवार को वन विभाग की टीम ने अचानक छापेमारी कर दी। जांच में फैक्ट्री का लाइसेंस एक्सपायर मिला, जबकि पूर्व में नोटिस दिए जाने के बावजूद उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया था। यही नहीं, फैक्ट्री में अनुमन्य क्षमता से अधिक मशीनें धड़ल्ले से चलती पाई गईं। इसके बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।