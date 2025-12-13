आस्था की आड़ में फर्जीवाड़ा… छापा पड़ते ही फरार हुआ मदरसा संचालक, अंदर मिला चौंकाने वाला सच, पुलिस के उड़े होश

बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की आशंका को लेकर पुलिस और प्रशासन ने बड़े सरकार परिसर को चारों ओर से घेर लिया। भारी फोर्स के साथ चली इस कार्रवाई से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। झोपड़ी, तिरपाल और पन्नी डालकर रह रहे लोगों से जब आधार, वोटर आईडी मांगी गई तो कई के पास कोई कागज नहीं निकला। ऐसे लोगों को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लिया गया। जांच में सामने आया कि कई लोग दूसरे जनपदों से आकर वर्षों से यहां कब्जा जमाए बैठे थे। प्रशासन ने दो टूक कह दिया, शाम तक खुद हटो, वरना बुलडोजर चलेगा।