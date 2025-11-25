दोस्ती, भरोसा, प्यार… और फिर 8 लाख लेकर गायब हुई फेसबुक फ्रेंड, सदमे में बिगड़ी युवक की तबीयत

बरेली। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर ऑनलाइन ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देकर एक युवक से लाखों रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने एसएसपी अनुराग आर्य से शिकायत की, जिस पर गंभीरता दिखाते हुए उन्होंने कैंट पुलिस को जांच के निर्देश दिए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
कैंट क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 ठिरिया निजावत खां निवासी मोईन खान के अनुसार फेसबुक पर उनकी बातचीत रिशू नाम की एक लड़की से हुई थी। बातचीत बढ़ने पर लड़की ने उन्हें क्रिप्टो ट्रेडिंग में बड़ा लाभ दिलाने का झांसा दिया और अपने साथी बलवीर सिंह के जरिए ट्रेडिंग शुरू कराई। दोनों से बातचीत व्हाट्सऐप पर होती थी।
मोईन का आरोप है कि आरोपियों ने ऑनलाइन एक फार्म भरवाया और डिजिटल हस्ताक्षर भी लिए। शुरुआती पांच ट्रेडिंग कराकर 30 प्रतिशत कमीशन के नाम पर लगभग पांच लाख रुपये ले लिए। लेकिन छठी ट्रेडिंग में करीब तीन लाख रुपये कमीशन बन जाने पर पूरी रकम रोक ली और कहा कि पहले कमीशन जमा करो, तभी भुगतान मिलेगा।
पीड़ित ने बताया कि करीब एक माह तक लगातार संपर्क करने पर आरोपी टालमटोल करते रहे। इस ठगी में लड़की के चाचा गुरमीत और नोएडा निवासी मनीषा गौड़ की भी भूमिका बताई गई है। पीड़ित ने मामले की शिकायत एसएसपी अनुराग आर्य से की, आदेश के बाद कैंट पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
