पटेल चौक से कुतुबखाना तक हड़कंप, नगर निगम का चला डंडा, अतिक्रमणकारियों की उड़ गई नींद

रास्ते में जहां भी अतिक्रमण मिला, उसे मौके पर ही हटवा दिया गया। कई जगह दुकानदारों ने सड़क का बड़ा हिस्सा घेरकर सामान फैला रखा था। निगम टीम ने बिना किसी ढील के इन सभी को हटाने के आदेश दिए। इसी दौरान दर्जनों ठेले, टेबल और दुकान के बाहर रखे हुए सामान को जब्त कर लिया गया। टीम ने साफ चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।