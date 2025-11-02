संघर्ष से सशक्तिकरण तक… समाजवादी पार्टी की जुझारू नेता भारती चौहान को प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी

भारती चौहान को यह जिम्मेदारी मिलने पर बरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल है। जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, जिला उपाध्यक्ष रविन्द्र सिंह यादव, समाजवादी अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोनकर, जिला कोषाध्यक्ष अशोक यादव, महानगर महासचिव पंडित दीपक शर्मा, बृजेश श्रीवास्तव, द्रोण कश्यप, जितेंद्र मुंडे, संजीव कश्यप, हरिओम प्रजापति और रामसेवक प्रजापति सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। भारती चौहान ने कहा कि यह जिम्मेदारी मेरे लिए सम्मान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैं समाजवादी पार्टी की विचारधारा और नेता अखिलेश यादव के विजन को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा से काम करूंगी। महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त करना मेरा पहला लक्ष्य रहेगा।”