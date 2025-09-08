Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

मस्ती ने ली जान: रील बनाने गए दो दोस्तों की बाढ़ में डूबकर मौत, 20 घंटे बाद मिली लाशें, मौके पर पहुंचे एसपी

बाढ़ का नजारा देखने और मस्ती में रील बनाने गए दो दोस्तों की जिंदगी रविवार को काल बन गई। सुभाषनगर रिंग रोड पर राईखुर्द गांव के पास बाढ़ के पानी में बहकर दोनों डूब गए। करीब 20 घंटे बाद सोमवार सुबह एसडीआरएफ ने दोनों के शव बरामद किए।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 08, 2025

मृतक कमल और रिंकू व मौके पर मौजूद एसपी (फोटो सोर्स: पत्रिका)

शाहजहांपुर। बाढ़ का नजारा देखने और मस्ती में रील बनाने गए दो दोस्तों की जिंदगी रविवार को काल बन गई। सुभाषनगर रिंग रोड पर राईखुर्द गांव के पास बाढ़ के पानी में बहकर दोनों डूब गए। करीब 20 घंटे बाद सोमवार सुबह एसडीआरएफ ने दोनों के शव बरामद किए।

तिलहर इलाके के घुसवारी गांव का 17 वर्षीय कमल और 19 वर्षीय रिंकू अपने तीन दोस्तों के साथ बाइक से राईखुर्द पहुंचे थे। सड़क पर करीब दो फुट पानी भरा था। पांचों दोस्त पहले पानी में मस्ती करते रहे और फिर थोड़ी देर बाद लौट भी गए। लेकिन कुछ ही दूरी पर जाने के बाद दोबारा वापस आए और मोबाइल से रील बनाने लगे। इसी दौरान कमल पानी में उतर गया और डूबने लगा। रिंकू उसे बचाने के लिए दौड़ा, मगर तेज धारा में वह भी फंस गया। दोनों देखते ही देखते गहराई में समा गए। अन्य तीन दोस्तों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वे खुद पानी में फिसल पड़े। आसपास के लोगों ने उन्हें खींचकर बाहर निकाला, लेकिन कमल और रिंकू नहीं बच सके।

रातभर तलाश, सुबह मिले शव

गोताखोरों ने रविवार देर शाम तक तलाश की लेकिन नाकामी हाथ लगी। सोमवार सुबह एसडीआरएफ ने फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया और कुछ दूरी पर दोनों के शव पानी में फंसे मिले। पुलिस ने उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कमल कक्षा नौ का छात्र था और चार भाइयों में सबसे छोटा। उसकी मौत की खबर सुनकर मां और बहनें बेसुध हो गईं। रिंकू तीन भाइयों में सबसे छोटा था, पढ़ाई छोड़ चुका था। उसकी मौत से भी परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

वीडियो भी हो रहा वायरल

बताया जाता है कि दोनों एक दिन पहले भी बाढ़ देखने आए थे और पानी में नहाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हादसे के बाद गांव और आसपास के इलाके में मातम पसरा है। 6 अगस्त 2025 को खन्नौत नदी में रील बनाने के चक्कर में एक युवक कूद गया था, चार दिन बाद शव बरामद हुआ। 24 जून 2024 को जलालाबाद में कोलाघाट पुल पर रील बनाते समय यूट्यूबर की रेलिंग से टकराकर मौत हो गई थी।

मौके पर पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे एसपी

बाढ़ग्रस्त इलाकों में युवाओं की मौज-मस्ती और रील बनाने की घटनाओं को देखते हुए एसपी राजेश द्विवेदी ने 20 प्वाइंट पर पुलिस की निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि नदी-तालाब के पास न जाएं और बच्चों को भी वहां न जाने दें। एसपी बोले जिंदगी से खिलवाड़ न करें। बाढ़ का पानी खतरनाक है, जरा-सी लापरवाही हादसे को न्योता दे सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 01:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / मस्ती ने ली जान: रील बनाने गए दो दोस्तों की बाढ़ में डूबकर मौत, 20 घंटे बाद मिली लाशें, मौके पर पहुंचे एसपी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.