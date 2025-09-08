मस्ती ने ली जान: रील बनाने गए दो दोस्तों की बाढ़ में डूबकर मौत, 20 घंटे बाद मिली लाशें, मौके पर पहुंचे एसपी

तिलहर इलाके के घुसवारी गांव का 17 वर्षीय कमल और 19 वर्षीय रिंकू अपने तीन दोस्तों के साथ बाइक से राईखुर्द पहुंचे थे। सड़क पर करीब दो फुट पानी भरा था। पांचों दोस्त पहले पानी में मस्ती करते रहे और फिर थोड़ी देर बाद लौट भी गए। लेकिन कुछ ही दूरी पर जाने के बाद दोबारा वापस आए और मोबाइल से रील बनाने लगे। इसी दौरान कमल पानी में उतर गया और डूबने लगा। रिंकू उसे बचाने के लिए दौड़ा, मगर तेज धारा में वह भी फंस गया। दोनों देखते ही देखते गहराई में समा गए। अन्य तीन दोस्तों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वे खुद पानी में फिसल पड़े। आसपास के लोगों ने उन्हें खींचकर बाहर निकाला, लेकिन कमल और रिंकू नहीं बच सके।