मस्ती ने ली जान: रील बनाने गए दो दोस्तों की बाढ़ में डूबकर मौत, 20 घंटे बाद मिली लाशें, मौके पर पहुंचे एसपी

शाहजहांपुर। बाढ़ का नजारा देखने और मस्ती में रील बनाने गए दो दोस्तों की जिंदगी रविवार को काल बन गई। सुभाषनगर रिंग रोड पर राईखुर्द गांव के पास बाढ़ के पानी में बहकर दोनों डूब गए। करीब 20 घंटे बाद सोमवार सुबह एसडीआरएफ ने दोनों के शव बरामद किए।
तिलहर इलाके के घुसवारी गांव का 17 वर्षीय कमल और 19 वर्षीय रिंकू अपने तीन दोस्तों के साथ बाइक से राईखुर्द पहुंचे थे। सड़क पर करीब दो फुट पानी भरा था। पांचों दोस्त पहले पानी में मस्ती करते रहे और फिर थोड़ी देर बाद लौट भी गए। लेकिन कुछ ही दूरी पर जाने के बाद दोबारा वापस आए और मोबाइल से रील बनाने लगे। इसी दौरान कमल पानी में उतर गया और डूबने लगा। रिंकू उसे बचाने के लिए दौड़ा, मगर तेज धारा में वह भी फंस गया। दोनों देखते ही देखते गहराई में समा गए। अन्य तीन दोस्तों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वे खुद पानी में फिसल पड़े। आसपास के लोगों ने उन्हें खींचकर बाहर निकाला, लेकिन कमल और रिंकू नहीं बच सके।
गोताखोरों ने रविवार देर शाम तक तलाश की लेकिन नाकामी हाथ लगी। सोमवार सुबह एसडीआरएफ ने फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया और कुछ दूरी पर दोनों के शव पानी में फंसे मिले। पुलिस ने उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कमल कक्षा नौ का छात्र था और चार भाइयों में सबसे छोटा। उसकी मौत की खबर सुनकर मां और बहनें बेसुध हो गईं। रिंकू तीन भाइयों में सबसे छोटा था, पढ़ाई छोड़ चुका था। उसकी मौत से भी परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।
बताया जाता है कि दोनों एक दिन पहले भी बाढ़ देखने आए थे और पानी में नहाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हादसे के बाद गांव और आसपास के इलाके में मातम पसरा है। 6 अगस्त 2025 को खन्नौत नदी में रील बनाने के चक्कर में एक युवक कूद गया था, चार दिन बाद शव बरामद हुआ। 24 जून 2024 को जलालाबाद में कोलाघाट पुल पर रील बनाते समय यूट्यूबर की रेलिंग से टकराकर मौत हो गई थी।
बाढ़ग्रस्त इलाकों में युवाओं की मौज-मस्ती और रील बनाने की घटनाओं को देखते हुए एसपी राजेश द्विवेदी ने 20 प्वाइंट पर पुलिस की निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि नदी-तालाब के पास न जाएं और बच्चों को भी वहां न जाने दें। एसपी बोले जिंदगी से खिलवाड़ न करें। बाढ़ का पानी खतरनाक है, जरा-सी लापरवाही हादसे को न्योता दे सकती है।