मंदबुद्धि युवक की पिटाई के बाद गजरौला इंस्पेक्टर सस्पेंड, 50 पर एफआईआर, एसपी ने दिए गिरफ्तारी के आदेश, जाने

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित युवक की पहचान 32 वर्षीय राजू पुत्र रघुवीर निवासी दलेलगंज, थाना जहानाबाद के रूप में हुई है। राजू मानसिक रूप से अस्वस्थ है। गुरुवार रात करीब एक बजे वह बिठौरा कलां गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने उसे चोर समझ लिया। देखते ही देखते भीड़ जुट गई और उसे पकड़कर बिजली के खंभे से बांध दिया। इसके बाद डंडों से बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी गई। राजू रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। किसी ग्रामीण ने पुलिस को फोन कर सूचना दी। काफी देर बाद पहुंची पुलिस ने युवक को छुड़ाया और अस्पताल भिजवाया।