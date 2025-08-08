मंदबुद्धि युवक की पिटाई के बाद गजरौला इंस्पेक्टर सस्पेंड, 50 पर एफआईआर, एसपी ने दिए गिरफ्तारी के आदेश, जाने

पीलीभीत। गजरौला क्षेत्र के गांव बिठौरा कलां में गुरुवार रात मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। गांव में एक मानसिक रूप से बीमार युवक को चोर समझकर भीड़ ने खंभे से बांध दिया और जमकर पीटा। युवक की चीख-पुकार पर भी किसी ने रहम नहीं किया। इस घटना का वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई।
वीडियो वायरल होने के बाद एसपी अभिषेक यादव ने मामले की जांच कराई, जिसमें गजरौला थाना पुलिस की भारी लापरवाही सामने आई। सूचना मिलने के बावजूद पुलिस ने न तो मौके पर कोई सख्त कार्रवाई की और न ही अफसरों को जानकारी दी। इस पर थानाध्यक्ष जगदीप मलिक को सस्पेंड कर दिया गया।
पुलिस के मुताबिक, पीड़ित युवक की पहचान 32 वर्षीय राजू पुत्र रघुवीर निवासी दलेलगंज, थाना जहानाबाद के रूप में हुई है। राजू मानसिक रूप से अस्वस्थ है। गुरुवार रात करीब एक बजे वह बिठौरा कलां गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने उसे चोर समझ लिया। देखते ही देखते भीड़ जुट गई और उसे पकड़कर बिजली के खंभे से बांध दिया। इसके बाद डंडों से बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी गई। राजू रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। किसी ग्रामीण ने पुलिस को फोन कर सूचना दी। काफी देर बाद पहुंची पुलिस ने युवक को छुड़ाया और अस्पताल भिजवाया।
एसपी अभिषेक यादव ने बताया कि पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद जांच कराई गई, जिसमें थाना पुलिस की गंभीर चूक सामने आई। अफसरों को जानकारी न देना और आरोपियों पर कार्रवाई न करना बेहद गंभीर मामला है। इसलिए थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं, गजरौला थाने में करीब 50 अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए हैं।