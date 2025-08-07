गंगा की बाढ़ से बदायूं के 11 गांवों में तबाही, 14 हजार से अधिक लोग प्रभावित, घरों में घुसा तीन से चार फीट पानी

सहसवान के एसडीएम प्रेमपाल सिंह ने प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से अपील की कि वे स्थिति बिगड़ने से पहले ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। उन्होंने बताया कि सिठौलिया पुख्ता, कमनपुर बेला, जरीफपुर गढ़िया और औरंगाबाद टप्पा जामनी में राहत शिविर बनाए गए हैं। क्षेत्रीय प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखते हुए बाढ़ राहत कार्यों की निगरानी शुरू कर दी गई है। यदि आप चाहें तो इस खबर को पोस्टर या समाचार पत्र की क्लिपिंग के रूप में भी तैयार किया जा सकता है।