पुलिस के सख्त पहरे में निकलेगी गंगा महारानी शोभायात्रा, 5 सीओ, 8 इंस्पेक्टर, 18 दरोगा, 350 सिपाही और पीएसी चप्पे-चप्पे पर मुस्तैद

बरेली। शहर में निकलने वाली भव्य गंगा महारानी शोभायात्रा को लेकर पुलिस ने चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि शोभायात्रा के आगे-पीछे और दाएं-बाएं सुरक्षा घेरा बनाने के लिए अधिकारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। पूरे मार्ग पर चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी।
मंगलवार को यह शोभायात्रा थाना किला क्षेत्र से शुरू होकर कोतवाली होते हुए बारादरी थाना क्षेत्र तक जाएगी। जुलूस से पहले ही एसपी सिटी मानुष पारीक ने पुलिस अधिकारियों के साथ रूट पर पैदल गश्त कर सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया।
एसएसपी ने बताया कि शोभायात्रा की निगरानी के लिए 31 संवेदनशील स्थानों पर पिकेट, जबकि चार विशेष संवेदनशील स्थलों पर इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। हर झांकी के साथ एक-एक कॉन्स्टेबल प्रभारी को भी ड्यूटी पर लगाया गया है।
5 सीओ, 8 इंस्पेक्टर, 18 दरोगा, 350 आरक्षी व मुख्य आरक्षी को शोभायात्रा की सुरक्षा में लगाया गया है। इसके साथ ही भीड़ नियंत्रण और हाईटेक निगरानी के लिए पुलिस ने बॉक्स फॉर्मेशन में जवानों को तैनात किया है। 3 कंपनी पीएसी, एक ड्रोन टीम भी सुरक्षा में जुटाई गई है। ड्रोन टीम जुलूस की लाइव निगरानी करेगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा गंगा महारानी शोभायात्रा का शांतिपूर्ण और सुरक्षित आयोजन हमारी प्राथमिकता है। पुलिस बल मुस्तैदी से हर स्थिति पर नजर रखेगा और किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी।