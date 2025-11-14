जीबीसी 5.0 : दिसंबर में होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए बरेली को 15 हजार करोड़ का लक्ष्य, डीएम ने दिए तेजी से एमओयू कराने के निर्देश

बरेली। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में उद्योग विभाग की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC) 5.0 को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि प्रदेश सरकार की इस बड़ी पहल के तहत बरेली जिले को 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य मिला है। यह आयोजन दिसंबर के पहले हफ्ते में प्रस्तावित है।
उपायुक्त उद्योग ने जानकारी दी कि निवेश लक्ष्य को 21 विभागों में बांटा गया है, जिनके लिए परियोजना-वार एमओयू कराने की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विभाग निवेशकों से संपर्क बढ़ाएं और जिन प्रोजेक्ट्स पर 2022 से काम चल रहा है लेकिन अब तक जीबीसी में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें भी सूची में जोड़ा जाए।
डीएम ने अधिकारियों से कहा कि अगले सप्ताह के भीतर अधिक से अधिक एमओयू कराए जाएं, ताकि जिले का 15 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य बिना किसी कमी के पूरा हो सके।
लक्ष्य पाने वाले विभागों में यूपीएसआईडीए, पर्यटन, बीडीए/नगरीय विकास, उद्यानिकी, गन्ना एवं चीनी उद्योग, वैकल्पिक ऊर्जा, सहकारिता, वन, एमएसएमई, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, डेयरी, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन, आबकारी, उच्च व चिकित्सा शिक्षा, माध्यमिक व बेसिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, पशुपालन तथा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग शामिल हैं। बैठक में अपर नगर आयुक्त शशिभूषण सिंह, उपायुक्त उद्योग विकास यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
