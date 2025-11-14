जीबीसी 5.0 : दिसंबर में होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए बरेली को 15 हजार करोड़ का लक्ष्य, डीएम ने दिए तेजी से एमओयू कराने के निर्देश

लक्ष्य पाने वाले विभागों में यूपीएसआईडीए, पर्यटन, बीडीए/नगरीय विकास, उद्यानिकी, गन्ना एवं चीनी उद्योग, वैकल्पिक ऊर्जा, सहकारिता, वन, एमएसएमई, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, डेयरी, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन, आबकारी, उच्च व चिकित्सा शिक्षा, माध्यमिक व बेसिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, पशुपालन तथा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग शामिल हैं। बैठक में अपर नगर आयुक्त शशिभूषण सिंह, उपायुक्त उद्योग विकास यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।