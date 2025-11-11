गाजियाबाद की महिला से दुष्कर्म, झूठा विवाह, कुंडरा कोठी चौकी प्रभारी निलंबित

बरेली। गाजियाबाद में तैनाती के दौरान महिला से दुष्कर्म और धोखे से विवाह करने के आरोप में कुंडरा कोठी पुलिस चौकी प्रभारी जय सिंह निगम को एसएसपी ने निलंबित कर दिया है। गाजियाबाद में दर्ज मुकदमे के आधार पर यह कार्रवाई की गई। फिलहाल उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।
जानकारी के मुताबिक, उपनिरीक्षक जय सिंह निगम की तैनाती कुछ समय पहले तक गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने में थी। उसी दौरान शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र की एक महिला से उनकी जान-पहचान हुई। महिला ने बाद में आरोप लगाया कि जांच के दौरान दरोगा उसे बहाने से अलग-अलग स्थानों पर ले गया और कई बार दुष्कर्म किया।
महिला का कहना है कि दरोगा ने खुद को अविवाहित बताते हुए मंदिर में उससे विवाह भी किया, लेकिन बाद में यह पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है। विवाह के बाद भी उसने महिला को अपने साथ नहीं रखा।
महिला की शिकायत पर साहिबाबाद थाने में दुष्कर्म और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे की जानकारी बरेली पुलिस प्रशासन को मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तुरंत कार्रवाई की।
एसएसपी ने बताया कि दरोगा जय सिंह निगम के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही विभागीय जांच के लिए सीओ स्तर के अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया गया है।
दरोगा जय सिंह निगम कुछ समय पूर्व नवाबगंज थाने की कुंडरा कोठी चौकी के प्रभारी बनाए गए थे। निलंबन के बाद उन्हें पुलिस लाइन अटैच कर दिया गया है।
