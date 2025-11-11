गाजियाबाद की महिला से दुष्कर्म, झूठा विवाह, कुंडरा कोठी चौकी प्रभारी निलंबित

जानकारी के मुताबिक, उपनिरीक्षक जय सिंह निगम की तैनाती कुछ समय पहले तक गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने में थी। उसी दौरान शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र की एक महिला से उनकी जान-पहचान हुई। महिला ने बाद में आरोप लगाया कि जांच के दौरान दरोगा उसे बहाने से अलग-अलग स्थानों पर ले गया और कई बार दुष्कर्म किया।