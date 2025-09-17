32 हजार चालकों को तोहफा: 2017 से 2021 तक के सारे ई-चालान माफ, अब फिटनेस-परमिट की टेंशन खत्म, जाने कैसे

बीते पांच सालों के चालान लोगों के लिए सिरदर्द बन गए थे। फिटनेस, परमिट, गाड़ी ट्रांसफर या हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) का काम करवाना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब ये सारे अवरोध खत्म हो जाएंगे। चालानों को विभाग ने पोर्टल पर ‘डिस्पोज्ड’ और ‘क्लोस्ड टाइम बार’ के तौर पर बंद कर दिया है।