बरेली

32 हजार चालकों को तोहफा: 2017 से 2021 तक के सारे ई-चालान माफ, अब फिटनेस-परमिट की टेंशन खत्म, जाने कैसे

अगर आपकी गाड़ी का फिटनेस या परमिट सिर्फ पुराने चालानों की वजह से अटका पड़ा था, तो अब खुश हो जाइए। परिवहन विभाग ने 2017 से 2021 तक काटे गए सारे ई-चालान माफ कर दिए हैं। इस फैसले से बरेली मंडल के 32 हजार से ज्यादा वाहन मालिकों को सीधी राहत मिलेगी।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 17, 2025

एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। अगर आपकी गाड़ी का फिटनेस या परमिट सिर्फ पुराने चालानों की वजह से अटका पड़ा था, तो अब खुश हो जाइए। परिवहन विभाग ने 2017 से 2021 तक काटे गए सारे ई-चालान माफ कर दिए हैं। इस फैसले से बरेली मंडल के 32 हजार से ज्यादा वाहन मालिकों को सीधी राहत मिलेगी।

बीते पांच सालों के चालान लोगों के लिए सिरदर्द बन गए थे। फिटनेस, परमिट, गाड़ी ट्रांसफर या हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) का काम करवाना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब ये सारे अवरोध खत्म हो जाएंगे। चालानों को विभाग ने पोर्टल पर ‘डिस्पोज्ड’ और ‘क्लोस्ड टाइम बार’ के तौर पर बंद कर दिया है।

जिलेवार आंकड़े

बरेली: 58,140 चालान बने, 26,631 अब माफ।

बदायूं: 20,361 चालान, 4,812 बंद।

पीलीभीत: 17,094 चालान, 447 खत्म।

शाहजहांपुर: 48,922 चालान, 847 माफ।

एसपी ट्रैफिक का बयान

एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने कहा पुराने चालानों की वजह से लोगों को खूब परेशान होना पड़ रहा था। अब गाड़ी मालिक बिना रुकावट फिटनेस, परमिट और ट्रांसफर करवा सकेंगे। यह फैसला जनता के लिए बड़ी राहत है।

