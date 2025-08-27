बरेली में 113 प्राइम लोकेशन, शोरूम-ऑफिस व कॉम्प्लेक्स बनाने का सुनहरा मौका, 27 सितंबर तक करें आवेदन

बरेली। शहर के व्यापारियों और निवेशकों के लिए खुशखबरी है, बीडीए ने रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली आवासीय योजनाओं में स्थित 113 से अधिक व्यापारिक भूखंडों की नीलामी की घोषणा की है। इच्छुक आवेदक 27 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। नीलामी की प्रक्रिया 29 सितंबर को पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराई जाएगी।
बीडीए उपाध्यक्ष डा. ए. मनिकंडन ने बताया कि अलखनंदा, शिप्रा, सत्यम, सरयू, पंचवटी और इंद्रप्रस्थ जैसे सेक्टरों में ये भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनका स्थान शहर के प्रमुख मार्गों और आवासीय कॉलोनियों से जुड़ा होने के कारण यह व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहद उपयुक्त हैं।
इन प्लॉट्स पर शोरूम, ऑफिस और कॉम्प्लेक्स विकसित किए जा सकेंगे। इससे न केवल शहर की व्यावसायिक तस्वीर बदलेगी बल्कि व्यापारियों और निवेशकों को दीर्घकालिक लाभ भी मिलेगा। यातायात और ग्राहकों की सहज पहुंच के लिहाज से यह स्थान पूरी तरह मुफीद बताए जा रहे हैं।
बीडीए ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया है। पंजीकरण शुल्क जमा होने के बाद ही आवेदन मान्य होगा। भूखंडों की नीलामी भी निर्धारित तिथि पर ऑनलाइन ही की जाएगी।
डा. ए. मनिकंडन ने कहा बरेली जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में व्यापारियों, स्टार्टअप्स और रिटेल सेक्टर से जुड़े लोगों को इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। यह योजना उनके लिए न केवल व्यवसाय विस्तार बल्कि सुरक्षित निवेश का भी बेहतर माध्यम साबित होगी।