बरेली में 113 प्राइम लोकेशन, शोरूम-ऑफिस व कॉम्प्लेक्स बनाने का सुनहरा मौका, 27 सितंबर तक करें आवेदन

बरेली। शहर के व्यापारियों और निवेशकों के लिए खुशखबरी है, बीडीए ने रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली आवासीय योजनाओं में स्थित 113 से अधिक व्यापारिक भूखंडों की नीलामी की घोषणा की है। इच्छुक आवेदक 27 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। नीलामी की प्रक्रिया 29 सितंबर को पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराई जाएगी।