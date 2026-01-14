बीसलपुर–बिलसंडा से होकर गुजरेगा गोरखपुर–शामली एक्सप्रेसवे, पीलीभीत बनेगा नया ग्रोथ सेंटर, 41 गांवों को मिलेगा सीधा लाभ

ब्लॉक बिलसंडा के तिलसंडा, बमरोली, लिलहर, मीरपुर हरायपुर, रामपुर अमृत, मुड़गवा, सुहेला, ईंटगांव, विरसिंगपुर, महेशापुर सहित कई गांवों को एक्सप्रेसवे का सीधा लाभ मिलेगा। वहीं बीसलपुर तहसील के कटकवारा, बरखेड़ा यासीन, बिहारीपुर हीरा, अटकोना, बहादिया, नौगवां संतोष और जोगीठेर गांव भी इससे जुड़ेंगे। जानकारी के अनुसार एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर जिले के पुवायां के पास से पीलीभीत में प्रवेश करेगा और करीब 40 किलोमीटर का सफर तय कर बरेली के नवाबगंज क्षेत्र में पहुंचेगा। एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए बीसलपुर के आसपास एक स्थान चिह्नित किए जाने की संभावना है।