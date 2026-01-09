बरेली से होकर गुजरेगा गोरखपुर–शामली ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेस-वे, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू

यह एक्सप्रेस-वे गोरखपुर से शुरू होकर बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, सीतापुर और लखीमपुर होते हुए पीलीभीत के बीसलपुर और शाहजहांपुर के पुवायां से गुजरकर बरेली पहुंचेगा। यहां से यह रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर और मेरठ होते हुए शामली तक जाएगा। चयनित भूमि को पहले थ्री-ए घोषित किया जाएगा, जिसके बाद एक साल तक जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक रहेगी। यदि इस अवधि में थ्री-डी घोषित नहीं हुआ तो यह प्रक्रिया निष्प्रभावी हो जाएगी। थ्री-डी घोषित होने के बाद भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी तरह शुरू हो सकेगी।