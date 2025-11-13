Patrika LogoSwitch to English

बरेली

रुहेलखंड विश्वविद्यालय पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन, दीक्षांत में मेधा का धमाकेदार प्रदर्शन: 94 गोल्ड मेडल, 113 पीएचडी

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय का 23वां दीक्षांत समारोह गुरुवार को पूरे शान-ओ-शौकत के साथ मनाया गया। अटल सभागार में आयोजित इस भव्य समारोह में मंच पर एक साथ दो राज्यपाल मौजूद रहे।

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 13, 2025

बरेली। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय का 23वां दीक्षांत समारोह गुरुवार को पूरे शान-ओ-शौकत के साथ मनाया गया। अटल सभागार में आयोजित इस भव्य समारोह में मंच पर एक साथ दो राज्यपाल मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं, जबकि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार विशेष अतिथि के रूप में मंच पर मौजूद रहे।

समारोह में इस बार कई नए आयाम जुड़े। विश्वविद्यालय की ओर से पहली बार डीलिट (D.Litt) की उपाधि देने का निर्णय लिया गया। कुल 94 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक और 113 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। मुख्य वक्ता के रूप में आईआईटी रोपड़ के निदेशक प्रो. राजीव अहूजा ने छात्रों को सफलता और नवाचार के मंत्र दिए।

कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राज्य मंत्री रजनी तिवारी, सांसद, विधायक और शहर के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। पूरे विश्वविद्यालय परिसर में उत्सव का माहौल देखने को मिला।

निर्माण कार्यों का लोकार्पण, बदले छात्रावासों के नाम

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने समारोह से पहले विश्वविद्यालय परिसर में बने कई नए निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें डिजिटल लर्निंग हब, अंतरराष्ट्रीय छात्रावास, स्वर्ण जयंती द्वार, पुरुष छात्रावास में बना क्रिकेट स्टेडियम और प्रो. एस.बी. सिंह ऑडिटोरियम शामिल रहे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रावासों के नाम भी बदल दिए हैं। अब मुख्य छात्रावास को ‘अरावली छात्रावास’, न्यू बॉयज हॉस्टल को ‘नीलगिरि छात्रावास’ और पीजी हॉस्टल को ‘मानसरोवर छात्रावास’ के नाम से जाना जाएगा।

सुरक्षा रही चाक-चौबंद

दो राज्यपालों की मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने बुधवार रात से ही विश्वविद्यालय की कमान संभाल ली थी। परिसर में पुलिस, बम स्क्वायड और डॉग स्क्वायड की टीमें तैनात रहीं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा अधिकारियों के ठहरने और आवाजाही के लिए विशेष इंतजाम किए। पूरे दिन कैंपस में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच कार्यक्रम संपन्न हुआ।

मेधावियों ने लहराया परचम

मंच पर बुलाए गए 94 मेधावियों में

1.बीएड (कॉलेज), नमिता सिंह
2.बीएलएड, शिल्पी सिंह
3.एमएससी चतुर्थ सेमेस्टर भौतिक विज्ञान, जयंती
4.एमएससी चतुर्थ सेमेस्टर जूलॉजी, हुदा खान
5.एमएससी चतुर्थ सेमेस्टर रसायन विज्ञान, ध्रुव देव
6.एमएससी चतुर्थ सेमेस्टर गणित, अर्जुन सिंह
7.एमएससी माइक्रोबायोलॉजी एनईपी, विशेक कुमार
8.बीए वार्षिक, विवेक कटियार
9.एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, अभय कांत
10.बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, श्वेता सिंह
11.बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, निकेता चौहान
12.बीकॉम कंप्यूटर, स्नेहा वर्मा
13.बीकॉम फाइनेंशियल, सर्विस मंतशा
14.बीकॉम फाइनेंस, शुभांगी
15.एमए इंग्लिश एनईपी, एश्वर्या प्रभा
16.एमए अर्थशास्त्र एनईपी, गौसिया नूर
17.एमए चित्रकला एनईपी, पलक गंगवार
18.एमए डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी एनईपी, मुस्कान यादव
19.एमए समाजशास्त्र, अस्मिता पांडेय
20.एमसीए, खुशनुमा
21.एमबीबीएस, स्पर्श सूरी
22.बीपीएड, नरेंद्र सिंह कन्याल
23.एमएससी होमसाइंस फूड न्यूट्रीशन एनईपी, प्रतीक्षा गंगवार
24.एमएससी होमसाइंस सामान्य एनईपी, प्रांजल सक्सेना
25.एमएससी होमसाइंस मानव विकास एनईपी, प्रियांशी सिन्हा
26.एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, हुमा
27.एमएससी फिजिक्स कॉलेज, एनईपी, कविशा चौधरी
28.एमएससी कैमिस्ट्री कॉलेज, एनईपी, शिवम गंगवार
29.बीलिब, जागृति शर्मा
30.बीएससी एजी आनर्स, खुशी गुप्ता
31.एमबीए पार्ट टाइम, प्रतिमादास गुप्ता
32.एमबीए मार्केटिंग, बुशरा
33.एमबीए जनरल, शुभ्रा प्रकाश
34.एमए प्राचीन इतिहास व संस्कृति, प्रतिक्षा सिंह
35.एमए अर्थशास्त्र कैंपस, प्रियांशी गंगवार
36.एमए इंग्लिश कैंपस, निष्ठा शर्मा
37.एमए मनोविज्ञान कैंपस, दिव्यांशी सिंह
38.एमएसडब्ल्यू, ज्योति चौहान
39.एमएड कैंपस, इकरा आजम
40.एमकॉम, शिवांगी शर्मा
41.बीएड कैंपस, अदिति मिश्रा
42.बीकॉम आनर्स, उज्जवल त्यागी
43.बीबीए एनईपी, वंशिका मनचंदा
44.एमलिब, शैली सिंह
45.बीकॉम वार्षिक, परी ठक्कर
46.बीबीए, वंशिका मनचंदा
47.एलएलबी, अनुराग शर्मा
48.एलएलएम, संध्या मिश्रा
49.एलएलएम साइबर लॉ, आशुतोष तिवारी
50.एलएलएम मानवाधिकार एवं कर्तव्य, आकृति अग्रवाल
51.बीएएलएलबी, आरुषी मौर्य
52.एमएड द्वितीय वर्ष, निकिता जौहरी
53.बीएससी गृहविज्ञान, प्राची रावत
54.बीएससी कंप्यूटर, विशाखा
55.बीएससी ऑनर्स, शुभांशी चौधरी
56.बीसीए, प्रगति अग्रवाल
57.बीफार्मा, मानसी खंडेलवाल
58.बीटेक सीएसआईटी, सुरेंद्र
59.बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, हर्षित पांडे
60.बीटेक ईई, सोनिका वार्ष्णेय
61.बीटेक ईसी, सक्षम पांडेय
62.बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, विवेक कुमार
63.एमए एजुकेशन प्राइवेट, सत्यम गंगवार
64.एमए उर्दू प्राइवेट, सबा नाज
65.एमए दर्शनशास्त्र प्राइवेट, स्मिता
66.एमए अर्थशास्त्र प्राइवेट, आदित्य कुमार
67.एमए गणित प्राइवेट, शुभांजलि
68.एमए राजनीतिशास्त्र प्राइवेट, अश्वनी चौधरी
69.एमए इतिहास प्राइवेट, काकुल सिंह
70.एमए अंग्रेजी प्राइवेट, याचना वार्ष्णेय
71.एमए संस्कृत प्राइवेट, हर्षी
72.एमएससी इंवायरमेंटल साइंस, सुमिति शर्मा
73.एमएससी जूलॉजी, कौशिकी रुहेला
74.बीएचएमसीटी एंटोनियो, जेकब
75.एमए उर्दू एईपी, अंसारी फरीदा
76.एमए संस्कृत एनईपी, ख्याति
77.एमए समाजशास्त्र एनईपी, राधिका शर्मा
78.एमए मनोविज्ञान एनईपी, दिव्यांशी त्रिगुना
79.एमए संगीत वोकल एनईपी श्रष्ठि
80.एमए होमसाइंस सामान्य एनईपी, रुमाना कुरेशी
81.एमए इतिहास एनईपी, अंशिका कटियार
82.एमए हिंदी एनईपी, प्रद्युमन कुमार
83.एमए भूगोल एनईपी, नंदिनी दत्त भारद्वाज
84.एमएससी बॉटनी कॉलेज एनईपी, अक्षत वर्मा
85.एमएससी गणित कॉलेज एनईपी, मुस्तकीम
86.बीएससी एनईपी, रुद्रांश त्रिवेदी
87.बीकॉम एनईपी, श्रेया खंडेलवाल
88.बीए एनईपी, रितिका
89.एमए एजुकेशन एनईपी, सिम्मी रुहेलखा
90.एमकॉम एनईपी, कोपल
91.एमए हिंदी, पूर्णिमा चौरसिया
92.एमएससी चतुर्थ सेमेस्टर प्लांट साइंस बॉटनी, तारुषि
93.एमए फैशन, सुचेता गंगवार

  1. एमबीए एक्जीक्यूटिव, शबनूर

