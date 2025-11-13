राज्यपाल संतोष गंगवार को मिला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, एक लाख रुपये बच्चों के लिए करेंगे दान

अवार्ड हासिल करने के बाद राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि यह सम्मान केवल उनके लिए नहीं, बल्कि सभी विद्यार्थियों और उनके अनुशासन, मेहनत का परिणाम है। उन्होंने 1974 की वह घटना भी याद की, जब विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग को लेकर छात्रों और शिक्षकों का हुजूम राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचा था। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा से ज्ञापन देने गए छात्रों पर बड़ी संख्या में जनसंघ कार्यकर्ता भी मौजूद थे और संतोष गंगवार को कुछ दिनों के लिए कारागार में रहना पड़ा था।