दादा करते थे अफीम की खेती, पोता बन गया तस्कर… पुलिस की छापेमारी में चार गिरफ्तार, स्मैक और अफीम बरामद

उधर भमोरा थाना पुलिस ने सोमवार को ग्राम खेड़ा रुद्रपुर रोड पर चेकिंग के दौरान दो अफीम तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की। टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि दो युवक अफीम लेकर गुजरने वाले हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर अवनीश निवासी बुद्धपुरा थाना बिनावर व ओमेन्द्र शर्मा निवासी रमनगला बाजार थाना आंवला को दबोच लिया। उनके पास से 387 ग्राम अफीम, दो मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ में अवनीश ने बताया कि उसके दादा कन्हई के नाम अफीम की खेती का लाइसेंस है और सरकारी मानक पूरा होने के बाद बची अफीम को उसका पिता दान सिंह अलग रखकर उन्हें बेचने के लिए देता था। इस मामले में दान सिंह को भी नामजद किया गया है, जो फिलहाल फरार है। उसकी तलाश में दबिशें दी जा रही हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।