उद्यमियों के लिए बड़ी खुशखबरी… पार्किंग और बिजली सुधार पर जोर, नाथधाम टाउनशिप की योजना भी तैयार, 2026 तक होगी लॉन्च

बरेली। कमिश्नर भूपेन्द्र एस0 कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कमिश्नरी सभागार में मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें शहर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।
बैठक में एनएचआई मुरादाबाद के अधिकारियों ने जानकारी दी कि फतेहगंज के पास ग्राम टूलिया में राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर 02 नंबर ट्रक ले बनाने का काम लगभग आधा पूरा हो चुका है। अधिकारियों का कहना है कि अगले महीने के अंत तक पार्किंग निर्माण कार्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिससे औद्योगिक इकाइयों के वाहनों की समस्या कम होगी।
औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा और औद्योगिक आस्थान, सीबीगंज में विद्युत आपूर्ति सुचारू करने के लिए मुख्य अभियन्ता विद्युत वितरण को निर्देश दिए गए कि हर महीने की 6 और 7 तारीख को मेगा कैम्प का आयोजन किया जाए। उद्यमियों की विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान समय पर किया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लाइन मेंटेनेंस स्टाफ की जानकारी भी तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी।
बैठक में रामा श्यामा पेपर मिल वाली रोड (एन0एच0-30 से बहादुरपुर मार्ग) के निर्माण का मुद्दा भी सामने आया। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि इसे बोर्ड की अनुपूरक योजना में शामिल कर लिया गया है और नवंबर 2025 तक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा में फायर स्टेशन की स्थापना की योजना पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि यूपीसीडा द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि फायर स्टेशन के मानक के हिसाब से कम है। बैठक में निर्देश दिए गए कि शेष भूमि उपलब्ध कराकर अग्निशमन केंद्र जल्द स्थापित किया जाए।
सबसे बड़ी खुशखबरी उद्यमियों के लिए यह रही कि बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जाने वाली नाथधाम एम0एस0एम0ई0 टाउनशिप में मिनी ट्रांसपोर्ट नगर योजना जनवरी 2026 तक लॉन्च हो जाएगी। उद्यमियों ने इस योजना का स्वागत करते हुए खुशी जताई। बैठक में बीडीए उपाध्यक्ष डॉ0 मनिकंडन ए, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पूर्णिमा सिंह, प्रभागीय वन अधिकारी दीक्षा भंडारी, संयुक्त आयुक्त उद्योग वीरेन्द्र कुमार, उपायुक्त उद्योग बरेली विकास यादव, शाहजहांपुर अनुराग यादव, पीलीभीत मुकेश कुमार और उद्यमियों समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
