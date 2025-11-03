Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

उद्यमियों के लिए बड़ी खुशखबरी… पार्किंग और बिजली सुधार पर जोर, नाथधाम टाउनशिप की योजना भी तैयार, 2026 तक होगी लॉन्च

कमिश्नर भूपेन्द्र एस0 कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कमिश्नरी सभागार में मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें शहर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 03, 2025

बरेली। कमिश्नर भूपेन्द्र एस0 कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कमिश्नरी सभागार में मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें शहर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।

बैठक में एनएचआई मुरादाबाद के अधिकारियों ने जानकारी दी कि फतेहगंज के पास ग्राम टूलिया में राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर 02 नंबर ट्रक ले बनाने का काम लगभग आधा पूरा हो चुका है। अधिकारियों का कहना है कि अगले महीने के अंत तक पार्किंग निर्माण कार्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिससे औद्योगिक इकाइयों के वाहनों की समस्या कम होगी।

औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा और औद्योगिक आस्थान, सीबीगंज में विद्युत आपूर्ति सुचारू करने के लिए मुख्य अभियन्ता विद्युत वितरण को निर्देश दिए गए कि हर महीने की 6 और 7 तारीख को मेगा कैम्प का आयोजन किया जाए। उद्यमियों की विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान समय पर किया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लाइन मेंटेनेंस स्टाफ की जानकारी भी तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी।

बैठक में रामा श्यामा पेपर मिल वाली रोड (एन0एच0-30 से बहादुरपुर मार्ग) के निर्माण का मुद्दा भी सामने आया। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि इसे बोर्ड की अनुपूरक योजना में शामिल कर लिया गया है और नवंबर 2025 तक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा में फायर स्टेशन की स्थापना की योजना पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि यूपीसीडा द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि फायर स्टेशन के मानक के हिसाब से कम है। बैठक में निर्देश दिए गए कि शेष भूमि उपलब्ध कराकर अग्निशमन केंद्र जल्द स्थापित किया जाए।

सबसे बड़ी खुशखबरी उद्यमियों के लिए यह रही कि बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जाने वाली नाथधाम एम0एस0एम0ई0 टाउनशिप में मिनी ट्रांसपोर्ट नगर योजना जनवरी 2026 तक लॉन्च हो जाएगी। उद्यमियों ने इस योजना का स्वागत करते हुए खुशी जताई। बैठक में बीडीए उपाध्यक्ष डॉ0 मनिकंडन ए, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पूर्णिमा सिंह, प्रभागीय वन अधिकारी दीक्षा भंडारी, संयुक्त आयुक्त उद्योग वीरेन्द्र कुमार, उपायुक्त उद्योग बरेली विकास यादव, शाहजहांपुर अनुराग यादव, पीलीभीत मुकेश कुमार और उद्यमियों समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 05:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / उद्यमियों के लिए बड़ी खुशखबरी… पार्किंग और बिजली सुधार पर जोर, नाथधाम टाउनशिप की योजना भी तैयार, 2026 तक होगी लॉन्च

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

45 लाख के 280 खोए मोबाइल फोन बरामद, एसपी साउथ ने असली मालिकों को लौटाए, चेहरों पर दिखी खुशी

बरेली

मेले से गायब हुए युवक का 7 दिन बाद खेत में दबा मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, ऐसे हुई पहचान

बरेली

किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला बीएससी छात्रा का शव, मोबाइल पर फिंगर लॉक, अब ऐसे खुलेगा आत्महत्या का राज

बरेली

अनियंत्रित होकर ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, पत्नी की मौत, डॉक्टर और माता-पिता की हालत गंभीर

बरेली

एलआईसी एजेंट से 1.35 करोड़ की ठगी… मकान गिरवी रखकर लगाई थी रकम, सदमे में आया हार्ट अटैक, जानिए पूरी कहानी

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.