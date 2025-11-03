उद्यमियों के लिए बड़ी खुशखबरी… पार्किंग और बिजली सुधार पर जोर, नाथधाम टाउनशिप की योजना भी तैयार, 2026 तक होगी लॉन्च

बैठक में रामा श्यामा पेपर मिल वाली रोड (एन0एच0-30 से बहादुरपुर मार्ग) के निर्माण का मुद्दा भी सामने आया। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि इसे बोर्ड की अनुपूरक योजना में शामिल कर लिया गया है और नवंबर 2025 तक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा में फायर स्टेशन की स्थापना की योजना पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि यूपीसीडा द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि फायर स्टेशन के मानक के हिसाब से कम है। बैठक में निर्देश दिए गए कि शेष भूमि उपलब्ध कराकर अग्निशमन केंद्र जल्द स्थापित किया जाए।