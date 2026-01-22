बरेली के इस गांव में चली ताबड़तोड़ गोलियां, पुरानी रंजिश में आमने-सामने आए दो पक्ष, कई घायल, गांव में दहशत

बरेली। कैंट थाना क्षेत्र के ग्राम चौबारी में अंधाधुंध फायरिंग से पूरा गांव दहल उठा। फायरिंग में कई लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। गोलियों की तड़तड़ाहट इतनी तेज थी कि लोग जान बचाने के लिए घरों में दुबक गए। कुछ ही मिनटों में गांव की गलियों में सन्नाटा पसर गया और हर तरफ दहशत का माहौल बन गया।
चौबरी गांव के रमेश सिंह और विष्णु सिंह पक्ष के बीच चली आ रही पुरानी रंजिश मंगलवार देर रात खूनी संघर्ष में बदल गई। मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगीं। गांव वालों के मुताबिक फायरिंग कई मिनट तक होती रही। इस गोलीकांड में दोनों पक्षों से दो लोग घायल हो गए। एक युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। गोली लगने की खबर फैलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।
ग्रामीणों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच पिछले एक साल से विवाद चल रहा है। इस दौरान कई बार मारपीट और फायरिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। आरोप है कि हर बार पुलिस ने मामले को हल्के में लिया, जिससे दबंगों के हौसले बुलंद होते चले गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। घटनास्थल से कई कारतूस के खोखे बरामद किए गए हैं, जो फायरिंग की गंभीरता बयां कर रहे हैं। एहतियातन गांव में रातभर पुलिस बल तैनात रहा।
पुलिस के मुताबिक दोनों पक्ष आमने-सामने रहते हैं, जिससे तनाव और बढ़ गया है। गांव में अभी भी भय का माहौल बना हुआ है। लोग किसी अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीणों का सवाल है कि आखिर कब तक ऐसे दबंगों पर सख्त कार्रवाई होगी और कब गांव को गोलियों की दहशत से निजात मिलेगी।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग