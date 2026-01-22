बरेली के इस गांव में चली ताबड़तोड़ गोलियां, पुरानी रंजिश में आमने-सामने आए दो पक्ष, कई घायल, गांव में दहशत

चौबरी गांव के रमेश सिंह और विष्णु सिंह पक्ष के बीच चली आ रही पुरानी रंजिश मंगलवार देर रात खूनी संघर्ष में बदल गई। मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगीं। गांव वालों के मुताबिक फायरिंग कई मिनट तक होती रही। इस गोलीकांड में दोनों पक्षों से दो लोग घायल हो गए। एक युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। गोली लगने की खबर फैलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।