हनुमान दल के जिला उपाध्यक्ष की आंख में गोली मारकर हत्या, 24 घंटे में तीन आरोपी गिरफ्तार

बिशारतगंज कस्बा निवासी छोटेलाल गोस्वामी ने बताया कि उनका बेटा गौरव गोस्वामी अपने चचेरे भाई आकाश गोस्वामी के साथ ग्राम कुलहा शाई में तहेरे भाई मनोज गोस्वामी से मिलने गया था। वहां से तीनों बरेली शहर आए और मनोज के कुछ दोस्तों लकी लभेड़ा, आकाश राठौर, डंपी और अनिल से मिले।

रात को सभी डेलापीर स्थित होटल में पार्टी करने के बाद तीन बाइकों से निकल पड़े। इसी दौरान सेटेलाइट पुल के पास ऑटो चालक से मामूली कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर खुर्रम गोटिया निवासी अनस उर्फ मुलायम ने अपने मोहल्ले के साथी नैतिक सोनकर, बिहारी सोनकर, राजा, अभय, शेखर, समीर और चंदन मौर्य को मौके पर बुला लिया। सभी हथियार और लाठी-डंडों से लैस थे।