हनुमान दल के जिला उपाध्यक्ष की आंख में गोली मारकर हत्या, 24 घंटे में तीन आरोपी गिरफ्तार

बरेली। सेटेलाइट बस स्टैंड के पास बुधवार देर रात हुए हत्याकांड ने पूरे शहर को दहला दिया। हनुमान दल के जिला उपाध्यक्ष गौरव गोस्वामी की आंख में गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई।
घटना के महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने मुख्य आरोपी शेखर सहित तीन हमलावरों को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। शेखर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बिशारतगंज कस्बा निवासी छोटेलाल गोस्वामी ने बताया कि उनका बेटा गौरव गोस्वामी अपने चचेरे भाई आकाश गोस्वामी के साथ ग्राम कुलहा शाई में तहेरे भाई मनोज गोस्वामी से मिलने गया था। वहां से तीनों बरेली शहर आए और मनोज के कुछ दोस्तों लकी लभेड़ा, आकाश राठौर, डंपी और अनिल से मिले।
रात को सभी डेलापीर स्थित होटल में पार्टी करने के बाद तीन बाइकों से निकल पड़े। इसी दौरान सेटेलाइट पुल के पास ऑटो चालक से मामूली कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर खुर्रम गोटिया निवासी अनस उर्फ मुलायम ने अपने मोहल्ले के साथी नैतिक सोनकर, बिहारी सोनकर, राजा, अभय, शेखर, समीर और चंदन मौर्य को मौके पर बुला लिया। सभी हथियार और लाठी-डंडों से लैस थे।
जैसे ही गौरव अपने दोस्तों के साथ ईसाइयों की पुलिया पर पहुंचा, आरोपियों ने गाली-गलौज कर हमला बोल दिया। बीच-बचाव करने पर हमलावरों ने कहा, “हमारे इलाके में गुंडागर्दी करेगा तो सबक सिखाएंगे।” इसी दौरान आरोपी बिहारी ने गौरव की आंख में तमंचे से गोली दाग दी। घायल अवस्था में गौरव को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि हत्याकांड में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को लगाया गया। गुरुवार देर रात खुर्रम गोटिया इलाके में मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी शेखर को पुलिस ने पैर में गोली मारकर घायल कर दिया और गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ऑटो चालक अनस उर्फ मुलायम और नवादा शेखान निवासी चंदन मौर्य को भी दबोचा गया।
अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तहेरे भाई मनोज गोस्वामी का आपराधिक इतिहास है। वह दहेज हत्या के मामले में जेल जा चुका है और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। हत्या की रात भी मनोज ने हिस्ट्रीशीटर लकी लभेड़ा और अन्य संदिग्ध दोस्तों के साथ पार्टी की थी।