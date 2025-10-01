नफरती मौलाना की साजिश का पर्दाफाश : नमाज का वक्त बदलकर जुटाई थी भीड़, फेसबुक पेज पर वीडियो अपलोड कर कराया बवाल, आईएमसी नेता समेत आठ को भेजा जेल

हिंसा के बाद पुलिस ने अलग-अलग थानों में 10 मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें 125 नामजद और करीब तीन हजार अज्ञात उपद्रवी शामिल हैं। सात मुकदमों में सीधे तौर पर मौलाना तौकीर रजा का नाम दर्ज है। एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि सीबीगंज, कोतवाली और बारादरी से बुधवार को मौलाना तौकीर के करीबी किला कंघीटोला निवासी डा. नफीस, बेटे फरहान खां, किला के मलुकपुर निवासी शान पुत्र अब्दुल रहमान, बारादरी के रोहली टोला निवासी मो नदीम पुत्र फारूख, किला के हुसैन बाग निवासी रिजवाना पुत्र मुर्तजा मियां, सैलानी निवासी अमान पुत्र मुजफ्फर हुसैन, काजीटोला निवासी ताजिम पुत्र हसीन और शाहजहांपुर के थाना मदनापुर पंखाखेड़ा इस्लामनगर निवासी इकबाल उर्फ बुंदन व इदरीश को जेल भेजा गया है। अब तक 81 उप्रदवी जेल जा चुके हैं। अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिये पुलिस टीमें दबिशें दे रहीं हैं।