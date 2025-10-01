Patrika LogoSwitch to English

नफरती मौलाना की साजिश का पर्दाफाश : नमाज का वक्त बदलकर जुटाई थी भीड़, फेसबुक पेज पर वीडियो अपलोड कर कराया बवाल, आईएमसी नेता समेत आठ को भेजा जेल

बुधवार को पुलिस ने डॉ. नफीस खां और उनके बेटे फरमान समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे कड़ी पूछताछ कर कुछ अहम साक्ष्य इकट्ठा किये हैं। इसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इनमें से दो आरोपी शाहजहांपुर में मदनापुर थाना क्षेत्र के पंखाखेड़ा इस्लामनगर के रहने वाले हैं। दोनों आरोपी इकबाल उर्फ बुंदन व इदरीश पर दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। सीबीगंज पुलिस ने दोनों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

2 min read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 01, 2025

पुलिस की गिरफ्त में डा. नफीस (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा नफरती मौलाना तौकीर की सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। मौलाना की पार्टी आईएमसी के नेता डा. नफीस के बेटे फरमान ने भड़काऊ वीडियो पार्टी के फेसबुक पेज पर अपलोड कर युवाओं को बुलाने के लिये बरगलाया था। इतना ही नहीं नमाज की टाइमिंग भी बदली गई थी। जिससे कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ को इकट्ठा किया जा सके। एसपी सिटी आफिस में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि अब तक 81 उपद्रवी सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है। खासकर उन लोगों पर फोकस है, जिन्होंने भीड़ को भड़काने और जमा करने में अहम भूमिका निभाई थी।

बवाल कराने के लिये साजिशन बदला नमाज का वक्त

एसएसपी ने बताया कि 26 सितंबर को जुमे की नमाज का वक्त साजिशन बदलवाया गया था। मौलाना तौकीर रजा का वीडियो वायरल होने के बाद यह संदेश फैलाया गया कि नमाज दोपहर एक बजे होगी। आमतौर पर नमाज का वक्त साढ़े 12 बजे से पौने चार बजे तक रहता है। पुलिस का मानना है कि इसी छलावे के जरिए भीड़ को इस्लामिया मैदान की ओर मोड़ा गया। अब तक पकड़े गए आरोपियों में तीन दूसरे प्रदेशों के भी हैं। पुलिस इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि और नेटवर्क खंगाल रही है। जिससे इनके बारे में और अधिक जानकारी जुटाई जा सके।

10 मुकदमे, 125 नामजद, 81 जेल गये तीन हजार आरोपी

हिंसा के बाद पुलिस ने अलग-अलग थानों में 10 मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें 125 नामजद और करीब तीन हजार अज्ञात उपद्रवी शामिल हैं। सात मुकदमों में सीधे तौर पर मौलाना तौकीर रजा का नाम दर्ज है। एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि सीबीगंज, कोतवाली और बारादरी से बुधवार को मौलाना तौकीर के करीबी किला कंघीटोला निवासी डा. नफीस, बेटे फरहान खां, किला के मलुकपुर निवासी शान पुत्र अब्दुल रहमान, बारादरी के रोहली टोला निवासी मो नदीम पुत्र फारूख, किला के हुसैन बाग निवासी रिजवाना पुत्र मुर्तजा मियां, सैलानी निवासी अमान पुत्र मुजफ्फर हुसैन, काजीटोला निवासी ताजिम पुत्र हसीन और शाहजहांपुर के थाना मदनापुर पंखाखेड़ा इस्लामनगर निवासी इकबाल उर्फ बुंदन व इदरीश को जेल भेजा गया है। अब तक 81 उप्रदवी जेल जा चुके हैं। अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिये पुलिस टीमें दबिशें दे रहीं हैं।

Updated on:

01 Oct 2025 06:11 pm

Published on:

01 Oct 2025 06:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / नफरती मौलाना की साजिश का पर्दाफाश : नमाज का वक्त बदलकर जुटाई थी भीड़, फेसबुक पेज पर वीडियो अपलोड कर कराया बवाल, आईएमसी नेता समेत आठ को भेजा जेल

