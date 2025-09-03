युवती को दोस्ती का झांसा देकर बढ़ाई नजदीकियां, फिर अश्लील फोटो लेकर करने लगा ब्लैकमेल, आगे हुआ ये

बरेली। पुराना शहर की रहने वाली एक युवती को उत्तराखंड निवासी युवक ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोप है कि युवक ने युवती की अश्लील तस्वीरें खींचकर उसका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया और मिलने का दबाव बनाने लगा।
विरोध करने पर उसने तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दीं और परिवार के लोगों को भी भेज दीं। पीड़िता की मां ने एसएसपी अनुराग आर्य से गुहार लगाई, जिसके आदेश पर बारादरी थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
पीड़िता का कहना है कि वह कुछ समय पहले उत्तराखंड की एक फैक्ट्री में काम करती थी। वहीं उसकी दोस्ती फैक्ट्री में ही काम करने वाले ऊधमसिंहनगर के खटीमा मोहल्ला निवासी मोहसिस शाहिल उर्फ मुन्ना पुत्र अख्तर हुसैन से हुई। आरोप है कि शाहिल युवती को घुमाने के बहाने ले गया और उसकी अश्लील तस्वीरें खींच लीं।
पीड़िता के परिवार का कहना है कि फैक्ट्री छोड़कर जब युवती बरेली वापस आ गई, तो शाहिल लगातार उसे फोन करने लगा और मिलने का दबाव बनाने लगा। उसने धमकी दी कि अगर युवती ने उसकी बात नहीं मानी तो वह तस्वीरें वायरल कर देगा। विरोध करने पर आरोपी ने युवती की इंस्टाग्राम आईडी पर ही तस्वीरें अपलोड कर दीं और परिजनों के व्हाट्सएप नंबरों पर भी भेज दीं।
परिजनों का आरोप है कि शाहिल युवती को ब्लैकमेल कर अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत एसएसपी से की, जिस पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।