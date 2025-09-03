युवती को दोस्ती का झांसा देकर बढ़ाई नजदीकियां, फिर अश्लील फोटो लेकर करने लगा ब्लैकमेल, आगे हुआ ये

परिजनों का आरोप है कि शाहिल युवती को ब्लैकमेल कर अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत एसएसपी से की, जिस पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।