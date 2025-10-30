शहर के हर इलाके में मुस्तैद रहेंगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें, टीकाकरण और जननी सुरक्षा पर रहेगा विशेष जोर, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

बरेली। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डीएम अविनाश सिंह ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया गया और अधिकारियों को कई सख्त निर्देश दिए गए।
डीएम ने ई-संजीवनी पोर्टल पर डॉक्टरों द्वारा की जा रही दैनिक ओपीडी की समीक्षा की। दलेलनगर, मझगंवा, फरीदपुर और नवाबगंज स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाएं खराब पाई गईं। इस पर डीएम ने संबंधित एमओआईसी को स्थिति सुधारने और सीएचओ की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
टीकाकरण के स्तर को बेहतर बनाने के लिए संतनगर, जसोली, बहेड़ी और कालीबाड़ी स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधिकारियों को फील्ड में उतरकर लोगों से सीधे संवाद स्थापित करने, टीकाकरण अभियान को पूरा करने और लक्ष्य सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने अधिकारियों को एक टीम बनाकर इलाके में सक्रिय रहने का निर्देश भी दिया।
जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा में जिलाधिकारी ने कहा कि खराब काम करने वाली आशाओं और निजी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को ले जाने वाली आशाओं की सेवाएं तुरंत बंद की जाएं। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि नवंबर माह में बच्चों का नियोजित टीकाकरण न करवाने वाले परिवारों का दिसंबर का राशन रोक दिया जाएगा। वैक्सीनेशन में रुचि न रखने वाले परिवारों को जागरूक करने और भ्रांतियां कम करने के लिए पूर्ति विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मिलकर काम करने का निर्देश भी दिया गया।
बैठक में राष्ट्रीय बैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, टीबी नियंत्रण कार्यक्रम और परिवार कल्याण कार्यक्रम सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई कर सभी कार्यक्रमों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
डीएम अविनाश सिंह ने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सफाई, बैठने की व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने का भी निर्देश दिया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी देवयानी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विश्राम सिंह, समस्त एमओआईसी और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
