शहर के हर इलाके में मुस्तैद रहेंगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें, टीकाकरण और जननी सुरक्षा पर रहेगा विशेष जोर, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा में जिलाधिकारी ने कहा कि खराब काम करने वाली आशाओं और निजी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को ले जाने वाली आशाओं की सेवाएं तुरंत बंद की जाएं। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि नवंबर माह में बच्चों का नियोजित टीकाकरण न करवाने वाले परिवारों का दिसंबर का राशन रोक दिया जाएगा। वैक्सीनेशन में रुचि न रखने वाले परिवारों को जागरूक करने और भ्रांतियां कम करने के लिए पूर्ति विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मिलकर काम करने का निर्देश भी दिया गया।