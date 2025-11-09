हेलमेट-सीट बेल्ट जीवन रक्षा कवच: एडीजी बोले, पुलिस जनता मिलकर बनाएं सुरक्षित बरेली, सड़क सुरक्षा कानून नहीं, नैतिक जिम्मेदारी है

कार्यक्रम में एडीजी रमित शर्मा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं केवल आंकड़े नहीं, बल्कि टूटे हुए परिवारों की कहानियां हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सड़क सुरक्षा केवल एक कानून नहीं, बल्कि हर नागरिक का नैतिक दायित्व है। जीरो मृत्यु दर का लक्ष्य तभी संभव है जब जनता और पुलिस मिलकर इसे एक जनआंदोलन के रूप में अपनाएं। उन्होंने वाहन चालकों से हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, नशे में वाहन न चलाने तथा गति सीमा के पालन की अपील की।