पत्थरों से कुचल डाला हीरो का सिर, इज्जतनगर में युवक की बेरहमी से हत्या, दो संदिग्ध पकड़े, जाने मामला

सलीम को शराब की लत थी और अधिकतर समय घर से बाहर ही गुजारता था। परिवार में पांच बहनें और चार भाई हैं, लेकिन उसका किसी से मेलजोल नहीं था। रोजी-रोटी के लिए कभी दिहाड़ी पर काम करता तो कभी मूंगफली का ठेला लगाता। उसके जीजा हसमुद्दीन ने पुलिस को तहरीर दी कि सलीम अक्सर अनजान जगहों पर सो जाता था और स्वभाव से अलग-थलग रहता था।