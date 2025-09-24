Patrika LogoSwitch to English

बरेली

पत्थरों से कुचल डाला हीरो का सिर, इज्जतनगर में युवक की बेरहमी से हत्या, दो संदिग्ध पकड़े, जाने मामला

इज्जतनगर की गलियों में मंगलवार रात पीर बहोड़ा निवासी सलीम उर्फ हीरो (35) की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। उसका शव पेट्रोल पंप के पास मूंगफली की फड़ पर लहूलुहान पड़ा मिला। हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि शव देखकर लोगों की रूह कांप उठी।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 24, 2025

मौके पर मौजूद सीओ तृतीय और पुलिस फोर्स (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। इज्जतनगर की गलियों में मंगलवार रात पीर बहोड़ा निवासी सलीम उर्फ हीरो (35) की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। उसका शव पेट्रोल पंप के पास मूंगफली की फड़ पर लहूलुहान पड़ा मिला। हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि शव देखकर लोगों की रूह कांप उठी।

घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल से खून से सने दो पत्थर बरामद हुए, जिन्हें फॉरेंसिक टीम ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

अधिकतर समय रहता था घर के बाहर, शराब का था शौकीन

सलीम को शराब की लत थी और अधिकतर समय घर से बाहर ही गुजारता था। परिवार में पांच बहनें और चार भाई हैं, लेकिन उसका किसी से मेलजोल नहीं था। रोजी-रोटी के लिए कभी दिहाड़ी पर काम करता तो कभी मूंगफली का ठेला लगाता। उसके जीजा हसमुद्दीन ने पुलिस को तहरीर दी कि सलीम अक्सर अनजान जगहों पर सो जाता था और स्वभाव से अलग-थलग रहता था।

जीजा की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

जीजा हसमुद्दीन की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ FIR दर्ज की है। सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि हत्या का खुलासा बहुत जल्द किया जाएगा। दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और घटनास्थल के आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं।

सीसीटीवी से मिले इज्जतनगर पुलिस को अहम सुराग

फुटेज में सलीम को घटना से पहले टहलते हुए देखा गया। कुछ लोगों की हरकतें संदिग्ध लगीं। पुलिस ने फुटेज में नजर आए दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

Published on:

24 Sept 2025 11:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पत्थरों से कुचल डाला हीरो का सिर, इज्जतनगर में युवक की बेरहमी से हत्या, दो संदिग्ध पकड़े, जाने मामला

