तेज रफ्तार कार पलटी, 10 फीट हवा में उछली, दो की मौत, एक गंभीर घायल, पशु को बचाने में बिगड़ा संतुलन

वापसी के दौरान कार के सामने अचानक एक पशु आ गया। इसी बीच किसी ने घबराहट में हैंडब्रेक खींच दिया। कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर गई और सामने से आ रही तेज रफ्तार डीसीएम से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार 10 फीट ऊपर उछलकर सड़क किनारे जा गिरी। पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। हादसे की जांच की जा रही है।