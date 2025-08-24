तेज रफ्तार कार पलटी, 10 फीट हवा में उछली, दो की मौत, एक गंभीर घायल, पशु को बचाने में बिगड़ा संतुलन

शाहजहांपुर। नेशनल हाइवे-24 पर रविवार दोपहर तिलहर थाना क्षेत्र के बंथरा पुल के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर पलटी और करीब 10 फीट हवा में उछलते हुए सड़क किनारे जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि कार सवार दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, कार शाहजहांपुर से बरेली की ओर जा रही थी। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद गाड़ी एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को झाड़ियों से निकालकर एंबुलेंस से अस्पताल भेजा।
हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान 32 वर्षीय शोभित गुप्ता पुत्र उमेश गुप्ता निवासी कुंवरगंज तिलहर और 16 वर्षीय कार्तिकेय पुत्र विनोद कुमार निवासी बहादुरगंज तिलहर के रूप में हुई है। मृतक शोभित गुप्ता इलाके में कोचिंग चलाता था, जबकि कार्तिकेय कक्षा 11 का छात्र था। गंभीर रूप से घायल छात्र की पहचान यश शर्मा पुत्र विपिन शर्मा निवासी पुरायां तिलहर के रूप में हुई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
वापसी के दौरान कार के सामने अचानक एक पशु आ गया। इसी बीच किसी ने घबराहट में हैंडब्रेक खींच दिया। कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर गई और सामने से आ रही तेज रफ्तार डीसीएम से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार 10 फीट ऊपर उछलकर सड़क किनारे जा गिरी। पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। हादसे की जांच की जा रही है।