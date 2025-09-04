Patrika LogoSwitch to English

बरेली

नैनीताल हाईवे पर भीषण हादसा: ट्रक में घुसा ऑटो, एक की मौत, आधा दर्जन घायल

नैनीताल हाईवे पर एयरफोर्स स्टेशन के पास गुरुवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यात्रियों से भरा एक ऑटो अचानक सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 04, 2025

बरेली। नैनीताल हाईवे पर एयरफोर्स स्टेशन के पास गुरुवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यात्रियों से भरा एक ऑटो अचानक सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए।

हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो में सवार छह यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए और सड़क पर जा गिरे। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। आसपास मौजूद लोग घायलों को बचाने के लिए दौड़े। सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया।

पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा हादसा रिकॉर्ड हो गया। फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि ऑटो तेज रफ्तार में था और अचानक ड्राइवर का नियंत्रण बिगड़ गया। ऑटो सीधा खड़े ट्रक से टकरा गया। हादसे में जान गंवाने वाले ऑटो ड्राइवर की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और शिनाख्त कराने की कोशिश की जा रही है।

Updated on:

04 Sept 2025 02:06 pm

Published on:

04 Sept 2025 02:05 pm

