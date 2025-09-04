नैनीताल हाईवे पर भीषण हादसा: ट्रक में घुसा ऑटो, एक की मौत, आधा दर्जन घायल

पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा हादसा रिकॉर्ड हो गया। फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि ऑटो तेज रफ्तार में था और अचानक ड्राइवर का नियंत्रण बिगड़ गया। ऑटो सीधा खड़े ट्रक से टकरा गया। हादसे में जान गंवाने वाले ऑटो ड्राइवर की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और शिनाख्त कराने की कोशिश की जा रही है।