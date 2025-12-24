एलसीडी को लेकर पति और पत्नी में हुआ ऐसा झगड़ा कि फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या, जाने पूरा मामला

मृतका के पिता मुनीश शर्मा ने बताया कि शिवानी की शादी 18 मई 2022 को सोनू उर्फ ब्रजकिशोर शर्मा से हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद से दहेज को लेकर ताने, झगड़े और प्रताड़ना शुरू हो गई थी। शिवानी कई बार अपनी दो साल की बेटी को लेकर मायके चली जाती थी, लेकिन हर बार समझा-बुझाकर ससुराल भेज दी जाती थी। 21 दिसंबर की रात शिवानी मायके से लौटी थी और उसी रात पति सोनू दिल्ली से घर आया। रात में एलसीडी टीवी को लेकर पति-पत्नी में जमकर विवाद हुआ। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे इलाके को हिला दिया। सुबह दरवाजा नहीं खुला तो अंदर जाकर देखा गया कि शिवानी फांसी पर लटकी हुई थी।