एलसीडी को लेकर पति और पत्नी में हुआ ऐसा झगड़ा कि फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या, जाने पूरा मामला

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी पति और ससुर
बरेली। बारादरी क्षेत्र के डोहरा गौटिया कुसुमनगर में दहेज की भूख ने एक और बेटी की जान ले ली। शिवानी शर्मा को ससुराल में फांसी पर लटका दिया गया। घटना के बाद पूरा ससुराल खाली कर आरोपी फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने आखिरकार पति और ससुर को दबोच लिया।
22 दिसंबर की सुबह करीब 9 बजे पुलिस को सूचना मिली कि शिवानी शर्मा ने घर में पंखे से लटककर जान दे दी है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो नजारा डरावना था। शव फंदे से उतारकर बेड पर पड़ा था और ससुराल का कोई भी सदस्य घर में मौजूद नहीं था। कुछ देर बाद मायके वाले रोते-बिलखते पहुंचे और पूरे मामले की पोल खुल गई।
मृतका के पिता मुनीश शर्मा ने बताया कि शिवानी की शादी 18 मई 2022 को सोनू उर्फ ब्रजकिशोर शर्मा से हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद से दहेज को लेकर ताने, झगड़े और प्रताड़ना शुरू हो गई थी। शिवानी कई बार अपनी दो साल की बेटी को लेकर मायके चली जाती थी, लेकिन हर बार समझा-बुझाकर ससुराल भेज दी जाती थी। 21 दिसंबर की रात शिवानी मायके से लौटी थी और उसी रात पति सोनू दिल्ली से घर आया। रात में एलसीडी टीवी को लेकर पति-पत्नी में जमकर विवाद हुआ। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे इलाके को हिला दिया। सुबह दरवाजा नहीं खुला तो अंदर जाकर देखा गया कि शिवानी फांसी पर लटकी हुई थी।
घटना सामने आते ही ससुराल के सभी लोग घर छोड़कर फरार हो गए। न पुलिस को सूचना दी गई, न मायके वालों को। बाद में रिश्तेदारों के जरिए सूचना दी गई। पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कराया गया। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस हरकत में आई। थाना बारादरी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए शिवानी के पति सोनू उर्फ ब्रजकिशोर शर्मा और ससुर राजेन्द्र प्रसाद शर्मा को सुरेश शर्मा नगर चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। दोनों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इस केस में जेठ, जेठानी और ननद समेत कई लोग नामजद हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को जेल भेजा जाएगा।
