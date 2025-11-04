पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को उम्रकैद, कमरे में बंद कर मिट्टी का तेल डालकर लगाई थी आग

यह मामला थाना सिरौली के गांव लीलौर का है। गांव की रहने वाली बेबी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपनी बेटी मोनी की शादी उसी गांव के मुकेश से की थी। 25 मई 2018 को उन्हें खबर मिली कि मुकेश ने अपनी पत्नी मोनी को कमरे में बंद कर आग लगा दी है। जब वह ससुराल पहुंचीं तो कमरे में आग धधक रही थी, बिस्तर और सामान जल चुका था। गांव वालों की मदद से पुलिस को बुलाया गया और गंभीर हालत में मोनी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 10 जून को उसकी मौत हो गई।