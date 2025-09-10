दहेज न मिलने पर पति ने लिया 50 लाख का लोन, अब पत्नी पर बना रहा मायके से रुपये लाने का दबाव, जाने पूरा मामला

थाना क्षेत्र के ग्रास मंडी नकटिया की रहने वाली वंदना गुप्ता पत्नी अतुल गुप्ता का कहना है कि उसके पिता पेंशन से अपना गुजारा करते हैं और इतनी बड़ी रकम देना उनके लिए संभव ही नहीं है। जब उसने इस बात को पति को समझाने की कोशिश की तो पति ने उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। आरोप है कि पति अतुल गुप्ता ने कई बार उसके साथ मारपीट की और यहां तक कि जान से मारने की कोशिश भी की।