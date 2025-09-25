बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ बैनर विवाद, मोहल्ले में तनाव, पुलिस ने शांत कराया, जाने मामला

बरेली। शहर के आजम नगर इलाके में ‘आई लव मुहम्मद’ का बैनर विवाद का कारण बन गया। गुरुवार शाम कोतवाली के पीछे मोहल्ले में दो अलग-अलग समुदायों की महिलाओं के बीच बैनर को लेकर बहस शुरू हो गई।
जानकारी के अनुसार, एक महिला ने अपने घर पर बैनर लगाया, जिस पर दूसरे समुदाय की महिला ने ऐतराज जताया। विवाद बढ़ता देख बैनर लगाने वाली महिला ने कहा कि शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा के कार्यक्रम के बाद बैनर उतार दिया जाएगा। इस बात पर मामला कुछ हद तक शांत हो गया।
इसके बाद मोहल्ले के किशोर क्रिकेट खेलने लगे। खेल के दौरान बैनर में गेंद लगने का आरोप लगा, जिससे मोहल्ले में हंगामा फैल गया। सूचना पाकर सीओ प्रथम आशुतोष शिवम मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया।
सीओ प्रथम ने बताया कि भारी फोर्स के मोहल्ले में पहुंचने के बाद कुछ खुराफाती तत्व अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने स्थिति पूरी तरह काबू में कर ली है। शांति व्यवस्था कायम है और विवादित पक्षों को समझा दिया गया है।