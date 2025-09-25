बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ बैनर विवाद, मोहल्ले में तनाव, पुलिस ने शांत कराया, जाने मामला

जानकारी के अनुसार, एक महिला ने अपने घर पर बैनर लगाया, जिस पर दूसरे समुदाय की महिला ने ऐतराज जताया। विवाद बढ़ता देख बैनर लगाने वाली महिला ने कहा कि शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा के कार्यक्रम के बाद बैनर उतार दिया जाएगा। इस बात पर मामला कुछ हद तक शांत हो गया।