यूपी के इस जिले में प्रधान समेत दो की अवैध कॉलोनियों पर चला बीडीए का बुलडोजर, खरीदारों को दी कड़ी चेतावनी

कार्रवाई के दौरान अवर अभियंता अजीत कुमार साहनी, सीताराम, सुरेंद्र द्विवेदी, सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह चौहान और सक्षम प्राधिकारी अजीत कुमार सिंह समेत प्रवर्तन टीम मौजूद रही। बीडीए ने साफ कहा है कि बिना मानचित्र पास कराए प्लाटिंग और निर्माण पूरी तरह गैरकानूनी है। भविष्य में ऐसी कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण किया जाएगा और जिम्मेदारी कॉलोनी काटने वालों की होगी। साथ ही, लोगों को सलाह दी गई है कि भूखंड खरीदने से पहले मानचित्र स्वीकृति की जानकारी जरूर लें, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है।