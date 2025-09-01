Patrika LogoSwitch to English

बरेली

यूपी के इस जिले में प्रधान समेत दो की अवैध कॉलोनियों पर चला बीडीए का बुलडोजर, खरीदारों को दी कड़ी चेतावनी

इज्जतनगर इलाके में बिना अनुमति काटी जा रही दो अवैध कॉलोनियों पर सोमवार को बीडीए की प्रवर्तन टीम ने कार्रवाई करते हुए बुलडोज़र चलवा दिया। कई भूखंडों का चिन्हांकन और सड़कें बनाने का काम चल रहा था। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण ध्वस्त कराया

बरेली

Avanish Pandey

Sep 01, 2025

अवैध निर्माण तोड़ता बीडीए का बुलडोजर (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। इज्जतनगर इलाके में बिना अनुमति काटी जा रही दो अवैध कॉलोनियों पर सोमवार को बीडीए की प्रवर्तन टीम ने कार्रवाई करते हुए बुलडोज़र चलवा दिया। कई भूखंडों का चिन्हांकन और सड़कें बनाने का काम चल रहा था। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण ध्वस्त कराया और लोगों को चेतावनी दी कि बिना मानचित्र स्वीकृति के न तो प्लाटिंग करें और न ही खरीदें।

इन कॉलोनाइजरों की कॉलोनियों पर चला बुलडोजर

इज्जतनगर के ग्राम अहलादपुर में सियाराम प्रधान ने करीब 2000 वर्गमीटर जमीन पर अवैध प्लाटिंग शुरू कर दी थी। यहां साइट ऑफिस भी बनाया जा रहा था। प्राधिकरण की टीम ने पहुंचकर पूरी गतिविधि रुकवा दी। इसी तरह ग्राम नवदिया कुर्मियान में ब्रजलाल पुत्र छदमी लाल और निर्मला देवी पत्नी रविंद्र सिंह समेत अन्य लोग करीब 4000 वर्गमीटर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काट रहे थे। यहां सड़क और भूखंडों का चिन्हांकन किया गया था। टीम ने बुलडोज़र लगवाकर काम ध्वस्त कराया।

अधिकारियों की टीम रही मौजूद

कार्रवाई के दौरान अवर अभियंता अजीत कुमार साहनी, सीताराम, सुरेंद्र द्विवेदी, सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह चौहान और सक्षम प्राधिकारी अजीत कुमार सिंह समेत प्रवर्तन टीम मौजूद रही। बीडीए ने साफ कहा है कि बिना मानचित्र पास कराए प्लाटिंग और निर्माण पूरी तरह गैरकानूनी है। भविष्य में ऐसी कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण किया जाएगा और जिम्मेदारी कॉलोनी काटने वालों की होगी। साथ ही, लोगों को सलाह दी गई है कि भूखंड खरीदने से पहले मानचित्र स्वीकृति की जानकारी जरूर लें, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है।

Published on:

01 Sept 2025 06:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / यूपी के इस जिले में प्रधान समेत दो की अवैध कॉलोनियों पर चला बीडीए का बुलडोजर, खरीदारों को दी कड़ी चेतावनी

