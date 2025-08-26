यूपी के इस जिले में अवैध प्लॉटिंग पर चला बीडीए का बुलडोजर, दो कॉलोनियों जमींदोज, कॉलोनाइजरों में मचा हड़कंप

बरेली। बिना अनुमति के कॉलोनियां काटने वालों पर बीडीए का शिकंजा कस गया है। मंगलवार को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने कैंट थाना क्षेत्र में दो जगहों पर कार्रवाई करते हुए अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया।
पहला मामला फरीदपुर रोड के ग्राम बारी नगला का है, जहां सुनील कुमार ने करीब 2000 वर्गमीटर जमीन पर बिना स्वीकृति के भूखंड काटने और सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया था। दूसरा मामला लाल फाटक मार्ग का है, जहां वीरेन्द्र पाल ने लगभग 1500 वर्गमीटर में बिना मानचित्र पास कराए कॉलोनी विकसित करनी शुरू कर दी थी।
बीडीए के अभियंता अजीत कुमार साहनी, धर्मवीर सिंह चौहान और प्रवर्तन प्रभारी अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और कॉलोनियों पर बुलडोजर चला दिया। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण या प्लॉटिंग पूरी तरह अवैध है और किसी भी समय तोड़ी जा सकती है।
लोगों को भी सलाह दी गई है कि भूखंड या मकान खरीदने से पहले विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति की जांच जरूर करें, ताकि भविष्य में परेशानी से बचा जा सके।