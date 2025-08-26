यूपी के इस जिले में अवैध प्लॉटिंग पर चला बीडीए का बुलडोजर, दो कॉलोनियों जमींदोज, कॉलोनाइजरों में मचा हड़कंप

पहला मामला फरीदपुर रोड के ग्राम बारी नगला का है, जहां सुनील कुमार ने करीब 2000 वर्गमीटर जमीन पर बिना स्वीकृति के भूखंड काटने और सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया था। दूसरा मामला लाल फाटक मार्ग का है, जहां वीरेन्द्र पाल ने लगभग 1500 वर्गमीटर में बिना मानचित्र पास कराए कॉलोनी विकसित करनी शुरू कर दी थी।